منظمات دولية تصدر إرشادات لعودة 1.3 مليار طالب وطالبة إلى المدارس بشكل آمن

آلاء مظهر

عمان – ضمن إطار التحالف العالمي لضمان استمرارية التعليم، أصدرت منظمات تابعة للأمم المتحدة إرشادات توجيهية جديدة لمساعدة الحكومات على اتخاذ القرار بشأن فتح المدارس بشكل آمن، وإتاحة عودة 1.3 مليار طالب وطالبة تأثروا بعمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا “كوفيد 19”.

ويهدف التحالف الذي أنشئ في آذار (مارس) الماضي، ويضم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” وصندوق الأمم المتحدة للطفولة”اليونيسيف” وبرنامج الأغذية العالمي ومجموعة البنك الدولي بالإضافة إلى جهات اخرى، إلى دعم الدول في توسيع نطاق أفضل الحلول التعلم عن بعد ومساعدتها للوصول إلى الأطفال والشباب الأكثر عرضة للخطر.

وأصدرت هذه المنظمات الاممية الخميس الماضي، إرشادات توجيهية لإعادة افتتاح المدارس، محذرة من أن إغلاق المرافق التعليمية على نطاق واسع لاحتواء الجائحة ينطوي على خطر غير مسبوق يحدق بتعليم الأطفال وضمان عافيتهم ورفاههم، لاسيما الفئات الأضعف منهم كونهم يعتمدون على المدارس للانتفاع بالتعليم والحصول على عناية صحية جيدة والعيش ببيئة آمنة والحصول على تغذية سليمة.

المديرة التنفيذية لـ”اليونيسف”، هنرييتا فور، قالت، “ينطوي انقطاع الأطفال عن المدارس على مجموعة من التهديدات الطويلة الأجل من بينها تفاقم أوجه التفاوت، وتردّي الأوضاع الصحية، وتولّد العنف، وعمالة القاصرين وزواج الأطفال”.

واكدت، “اننا ندرك بانه كلما طالت فترة بقاء الاطفال خارج المدرسة تتضاءل عودة الأطفال المستضعفين إلى المدارس”، مضيفة، “ما لم نضع إعادة فتح المدارس على رأس أولوياتنا عند توفّر ظروف مواتية وآمنة لذلك فمن المحتمل أن تنتكس النظم التعليمية بشدة مع كل ما أحرزناه من تقدم فيها”.

وبما أنه في أشد البلدان فقرا، يعتمد الأطفال كثيرا على المدارس في الحصول على وجبة الطعام الوحيدة خلال اليوم، لفت المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي، إلى أنه مع إغلاق الكثير من المدارس، فإن 370 مليون طالب وطالبة يفوتون هذه الوجبات ويفوتون الحصول على الخدمات الصحية التي يحصلون عليها في المدارس كالتطعيم.

واوضح بيسلي، “عندما يعاد افتتاح المدارس، فمن المهم استئناف برامج تقديم الطعام والخدمات الصحية”.

ودعت المنظمات الأممية الحكومات الى تقييم فوائد التدريس في الفصول المدرسية مقارنة بالتعلم عن بعد، وعوامل الخطر المرتبطة بإعادة فتح المدارس، وعند إجراء هذه الحسابات، اشارت تلك المنظمات الى أن الأدلة غير الحاسمة حول أخطار انتقال العدوى المتعلقة بالالتحاق بالمدرسة.

من ناحيتها، قالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، “إنه عندما يمنح الضوء الأخضر على الجبهة الصحية، يجب وضع سلسلة متكاملة من التدابير الاحترازية لضمان عدم ترك أي طالب خلف الركب”.

واكدت ازولاي، “ضرورة إيلاء الأولوية للبت في موعد وآلية إعادة فتح المدارس بالرغم من أن ذلك ليس بالقرار اليسير لما كان لطول فترة إغلاق المدارس من ضرر على تقدم العديد من الطلاب في مسيرتهم التعليمية”، مضيفة، “نتشارك في هدف واحد وهو حماية حق كل طالب في التعليم والارتقاء به”.

وفي ما يتعلق بالسياسات، توصي الإرشادات بوجود توجيهات واضحة تعنى بفتح المدارس وإغلاقها أثناء الطوارئ الصحية العامة، وتوسيع نطاق الوصول العادل للأطفال المهمشين وغير الملتحقين بالمدارس على نحو منصف بالتعليم وتعزيز ممارسات التعلم عن بعد وتوحيدها، كما اوصت بجانب المتطلبات المالية بمعالجة تأثير كوفيد-19 على التعليم والاستثمار في تعزيز النظم التعليمية من أجل التعافي والصمود.

وتنصح المنظمات بتوفير الظروف الآمنة للحد من انتقال الأمراض واتباع الممارسات الصحية وهذا يشمل توفير مستلزماتها كالصابون والمياه النظيفة لضمان لغسل اليدين على نحو فعال وتبني إجراءات احترازية في حال توعك صحة الطلبة أو أفراد الطواقم المدرسية، واحترام بروتوكولات التباعد الجسدي واتباع ممارسات النظافة الصحية.

كما تطرقت الإرشادات إلى الممارسات الكفيلة بتعويض التعليم الحضوري في المدارس، وتقوية المناهج التربوية والتعويل على نماذج تعلّم مختلطة كالدمج بين نهج التعلم عن بعد، إذ يجب أن يشمل التعويض التوعية بشأن انتقال الأمراض وكيفية الوقاية منها.

وتمنح الارشادات التوجيهية الأولوية للمهمشين، وذلك بتكييف السياسات والممارسات المتعلقة بإعادة فتح المدارس لتوسيع إمكانية الوصول إلى أولئك الذين يتم استبعادهم خاصة النازحين والأطفال المهاجرين، من خلال عن تنويع سبل التواصل والتوعية الحيوية وإتاحتها باللغات المناسبة بأشكال وصيغ سهلة المنال.

من جانبه، أكدالمدير العام لقطاع الممارسات العالمية للتعليم بمجموعة البنك الدولي خايمي سافيدرا أنه بمجرد أن تبدأ المدارس في إعادة فتحها، ستكون الأولوية لإعادة دمج الطلاب في بيئة مدرسيّة آمنة وبطرق تتيح ازدهار التعلم من جديد، مع إيلاء تركيز خاص إلى الفئات التي تكبدت القسم الأكبر من الخسائر التعليمية.

وأشار إلى أنه من أجل إعادة فتح المدارس لا بد من تهيئة المدارس لوجستيا والحرص على استعدادية طواقمها التعليمية، ولا بد كذلك الأمر من تزويدها بخطط خاصة للأخذ بيد الطلبة الأكثر حرماناً خلال مرحلة التعافي التعليمي.