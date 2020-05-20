منظمة التجارة العالمية في مهب الجائحة

جنيف – في مهب الجائحة العالمية، تبعثرت الكثير من الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية وأحيانا السياسية، ليبدو وكأن فيروس كورونا جاء ليجرد الكوكب من هالته المستجدة.

وجاءت آخر تبعات الحائحة بإعلان رأس منظمة التجارة العالمية استقالته من منصبه نهاية آب (أغسطس)، أي قبل عام من انتهاء ولايته الثانية، فيما يواجه الاقتصاد العالمي أزمة ركود من جراء جائحة كوفيد 19.

وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، البرازيلي روبرتو أزيفيدو خلال اجتماع افتراضي مع ممثلي كافة أعضاء المنظمة “إنه قرار شخصي – قرار عائلي – وأنا مقتنع بأن هذا القرار يصب في مصلحة المنظمة”.

وأضاف “ليس لدي أي خطط سياسية”، بينما قال البعض أنه يطمح لخوض المعركة الرئاسية في عام 2022 ضد الرئيس جاير بولسونارو.

وأكد أيضا أنه يعتقد أنه “كان قادرا على المساعدة في الحفاظ على منظمة التجارة العالمية باعتبارها ركيزة أساسية للحوكمة الاقتصادية العالمية في فترة صعبة للتعاون المتعدد الأطراف”.

وتأتي المغادرة المبكرة في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من ركود هو الأكبر منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، إذ تضررت التجارة الدولية بشدة من جائحة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في انهيار الإنتاج والمبادلات التجارية.

وفي الوقت نفسه، تعاني المنظمة التي تضم 164 عضواً من أزمة بالفعل منذ ما قبل تفشي الجائحة، مع احتدام النزاعات التجارية فيما دفعت الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب باتجاه إدخال إصلاحات جذرية عليها.

إذ اضطرت منظمة التجارة العالمية على سبيل المثال إلى تجميد محكمة الاستئناف لهيئة تسوية النزاعات منذ 11 كانون الأول (ديسمبر) بسبب الولايات المتحدة التي تعرقل تعيين القضاة منذ العام 2017، الأمر الذي يمنع تحقيق النصاب الذي يتطلب حضور ثلاثة قضاة.

وصرح سيباستيان جان، رئيس مركز أبحاث “سي إي بي” لفرانس برس أن رحيل أزيفيدو “يأتي في فترة سيئة للغاية بالنسبة للمنظمة وفي ظل نظام تجاري مزعزع إلى حد كبير”.

وأشار إلى “التوترات القائمة، ولا سيما الانتقادات اللاذعة التي وجهها الرئيس الأميركي، وانتهاك العديد من الاتفاقيات، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وشلل هيئة الاستئناف”.

كما أعرب عن أسفه للتدابير التجارية العديدة التي اتخذت استجابة لأزمة كوفيد 19 بما في ذلك مجموعة واسعة من القيود على التصدير.

بدأ روبرتو ازيفيدو (62 عاماً) الدبلوماسي المحنّك الذي ترأس المنظمة عام 2013 خلفاً للفرنسي باسكال لامي، عهده الثاني لأربع سنوات في أيلول (سبتمبر) 2017. وكان يُفترض أن تنتهي ولايته في نهاية آب (أغسطس) 2021.

قبل أن يترأس منظمة التجارة العالمية، شغل أزيفيدو منذ عام 2008 منصب الممثل الدائم للبرازيل في هذه المنظمة حيث اكتسب سمعته كمفاوض توافقي.

وترأس وفد بلاده في الخلافات الرئيسية التي انتصرت فيها البرازيل في منظمة التجارة العالمية: في قضية القطن ضد الولايات المتحدة وقضية الإعانات لتصدير السكر ضد الاتحاد الأوروبي.

وخلال فترة ولايته الأولى، كرس الكثير من الجهد لمحاولة إبرام الاتفاقيات التجارية التي وصلت إلى طريق مسدود منذ فترة طويلة.

إذ فشلت منظمة التجارة العالمية منذ ما يقرب من عقدين في اختتام جولة الدوحة حول محادثات تحرير التجارة.

ومع ذلك، في عهد أزيفيدو، أبرم أعضاء منظمة التجارة العالمية أول اتفاق متعدد الأطراف على الإطلاق بعد مفاوضات صعبة عندما توصلوا إلى اتفاق في بالي في أواخر عام 2013 بشأن إصلاح الإجراءات الجمركية العالمية.

لكن الدول فشلت منذ ذلك الحين في التوصل إلى أي اتفاقيات أخرى متعددة الأطراف، بما في ذلك بشأن دعم قطاع صيد الأسماك، ومنذ عام 2017 تكافح منظمة التجارة العالمية للتعامل مع إدارة أميركية معادية علنا لنهجها التعددي.

ومنذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والمنظمة الدولية ورئيسها تشهد، عاجزة عن فعل أي شيء، على الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكل من الصين والاتحاد الأوروبي.

كما تحث الولايات المتحدة منظمة التجارة العالمية على مراجعة وضع الصين التي وفقا لواشنطن تستغل مكانتها كدولة نامية لتحقيق ميزة اقتصادية.

تبقى معرفة من سيحل مكان أزيفيدو، لكن العديد من المراقبين يراهنون بالفعل على مرشح من إفريقيا، وليس من داخل المنظمة.

وصرح مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس أنه يبدو أن هناك “إجماعاً” واضحاً على أن المرشح لتولي زمام الأمور في منظمة التجارة العالمية يجب ألا يأتي من “قوة اقتصادية كبرى”، وبالتأكيد ليس من الصين أو الولايات المتحدة، في ضوء الحرب التجارية بينهما.

وقال روبرتو أزيفيدو للدبلوماسيين إن تقديم رحيله سيسمح لهم باختيار خليفته بسرعة دون أن يؤثر ذلك على الاستعدادات للمؤتمر الوزاري الثاني عشر في العام المقبل.

وفي بروكسل، اعتبر مفوض التجارة الأوروبية ، فيل هوغان، أن الوقت “مناسب” لاختيار مدير عام جديد “سيكون قادراً على التصدي للتحديات العديدة التي تواجهها المنظمة”.

وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، “في الأشهر المقبلة، تتطلع الولايات المتحدة إلى المشاركة في عملية اختيار مدير عام جديد”، وقال إنه سيكون “صعباً” إيجاد من يحل محل روبرتو أزيفيدو. – (ا ف ب)