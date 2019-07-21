“منظمة التحرير” تطالب الأمم المتحدة بتوفير حماية للشعب الفلسطيني

رام الله – طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، الأمم المتحدة، بإيفاد لجنة مراقبة وتحقيق فورية، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، بسبب إقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على هدم 16 بناية مكونة من مئة شقة سكنية في منطقة وادي الحمص، ببلدة صور باهر في مدينة القدس المحتلة.

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان، اليوم الاحد، ان عملية الهدم جزء من عملية هدم كبيرة، تستهدف مئات الشقق السكنية قرب جدار الفصل العنصري، وتصب في مخطط التطهير العرقي بهدف تهويد المدينة المقدسة، الأمر الذي يعتبر جريمة حرب حسب القوانين الدولية.

وطالبت منظمة التحرير الأمم المتحدة “بممارسة صلاحياتها وتطبيق القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالأرض المحتلة عامة ومدينة القدس بشكل خاص، ووضع حد لحكومة الاحتلال الاستيطانية التي تخرج عن القوانين والأعراف الدولية بسياستها العنصرية. وناشدت المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين، موضحة ان الانحياز الأميركي مع الاحتلال والصمت الدولي، هما الركيزتان الأساسيتان اللتان تقوم عليهما السياسة العنصرية لحكومة الاحتلال. (بترا)