دوليكورونا

منظمة الصحة العالمية تقر اختبار أعشاب أفريقية لعلاج كوفيد-19

منذ ساعتين
زعم رئيس مدغشقر في وقت سابق من العام تطوير مشروب فعال في مواجهة فيروس كورونا
زعم رئيس مدغشقر في وقت سابق من العام تطوير مشروب فعال في مواجهة فيروس كورونا

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أقرت منظمة الصحة العالمية قواعد لاختبار علاجات عشبية أفريقية لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة فيما تجاوز عدد المصابين بالفيروس في شتى أنحاء العالم 30 مليون شخص، وعدد من ماتوا جراء الإصابة 953 ألفا.

ويخضع نحو 140 لقاحا محتملا ضد كوفيد-19 لاختبارات في أنحاء العالم، بلغ العشرات منها بالفعل مرحلة الاختبارات السريرية على البشر.

وبالتزامن مع هذه الجهود، أصدر الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في برازافيل بيانا يعطي فيه موافقته على قواعد اختبار بعض الأعشاب الطبية.

وقال البيان إن أي عقاقير تقليدية تثبت سلامتها وفعاليتها في علاج المرض يمكن الإسراع في تصنيعها.

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وأضافت الوكالة أن المعيار الوحيد لمدى سلامة العلاجات التقليدية وفعاليتها هو الاختبارات العلمية الدقيقة.

وتأتي هذه الخطوة بعد شهور من ترويج رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، لمشروب عشبي قال إنه يقضي على فيروس كورنا.

ويحتوي هذا المشروب على نبتة الشيح التي ثبتت فعاليتها في علاج الملاريا.

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