منظمة الصحة: موجة وبائية رابعة في 15 دولة

واشنطن- أعربت منظمة الصحة العالمية، مساء الخميس، عن قلقها من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في 15 دولة تمتدّ من المغرب إلى باكستان، بحسب مكاتبها المنتشرة في هذه الدول.

وحذرت المنظمة في بيان لها، من أنّ هذه البلدان الموزعة على المغرب العربي والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا تواجه “موجة وبائية رابعة” في وقت لا تزال فيه معدّلات التحصين فيها منخفضة للغاية.

وقالت المنظمة في بيانها، إنّ ” المتحورة دلتا ” التي رُصدت للمرة الأولى في الهند، باتت منتشرة في 15 دولة، مما يرفع عدد الوفيات في “إقليم شرق المتوسط” الذي يغطّيه المكتب الإقليمي للمنظمة.

ويغطي إقليم شرق المتوسط منطقة شاسعة تمتدّ من المغرب إلى باكستان مروراً بالصومال والسعودية وتشمل 21 دولة عضواً بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية، ويبلغ إجمالي عدد سكّان هذا الإقليم 680 مليون نسمة تقريباً.

وسجّلت المنظمة في دول الإقليم زيادة شهرية في أعداد الإصابات بكورونا بنسبة 55 بالمئة وبنسبة 15بالمئة في أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس، ليصبح بذلك المعدل الأسبوعي للإصابات الجديدة 310 آلاف إصابة جديدة والمعدّل الأسبوعي للوفيات 3500 وفاة.