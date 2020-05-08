منظمة الصحة: 190 ألفاً عرضة للوفاة بكورونا في أفريقيا إن فشل الاحتواء

واشنطن- حذّرت منظمة الصحة العالمية مساء أمس الخميس، من أنّ 190 ألفاً من سكان أفريقيا مهدّدون بالوفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في السنة الأولى لتفشي الوباء في حال فشلت إجراءات الإحتواء هناك بحسب واشنطن بوست .

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان الى دراسة جديدة أجراها مكتبها الإقليمي في برازافيل / الكونغو ، وتوصلت الى أن ما بين 83 و190 ألفا يمكن أن يتوفوا بالفيروس وما بين 29 و44 مليونا قد يصابون به خلال هذه الفترة.

وقالت المنظمة في بيانها إن توقعاتها تستند الى إحصاءات تغطي 47 دولة ويبلغ مجموع سكانها مليار نسمة.

وأضاف البيان إن الدراسة تتوقع أن يكون “معدل العدوى هناك أبطأ، وأن أشخاصا من فئة عمرية صغيرة ، مصابين بأمراض حادة، ومعدلات وفيات منخفضة مقارنة بما هو موجود في الدول الأكثر تضررا في العالم”.

–(بترا)