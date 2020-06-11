منظمة العفو الدولية تدين عدم دفع أجور عمال في أحد مشروعات قطر 2022

القاهرة – استنكرت منظمة العفو الدولية عدم دفع أجور نحو مائة عامل في أحد مشروعات كأس العالم قطر 2022 منذ شهور، والاكتفاء بدفع جزء من أجورهم هذا الأسبوع، حسبما أفادت المنظمة في بيان لها.

ووفقا للمنظمة غير الحكومية، تمكن موظفو شركة (قطر ميتا كوتس) للإنشاءات، التي تم التعاقد معها من الباطن لتنفيذ أعمال في مشروع “استاد البيت”، من الحصول على جزء من أجورهم بعد أن عرضت منظمة العفو الدولية المسألة أمام السلطات القطرية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) واللجنة العليا للمشاريع والإرث (اللجنة المنظمة لكأس العالم في قطر).

وقال مدير منظمة العفو الدولية للعدالة الاقتصادية والاجتماعية، ستيف كوكبورن، في بيان “لقد أخبرنا العمال المهاجرون عن الصعوبات التي واجهوها في العمل بدون أجر لشهور متتالية في استاد البيت. إنهم قلقون بشأن أسرهم، الذين يعتمدون على الأموال التي يرسلونها من قطر إلى بلادهم لدفع تكاليف التعليم والنفقات الطبية”.

وأضاف “على الرغم من أن المدفوعات الأخيرة ستكون بمثابة تخفيف لمعاناة العاملين، فقد أبلغنا منظمو كأس العالم في قطر أنهم على دراية بالتأخيرات في دفع الأجور منذ يوليو 2019”.

وبدأ العمال يواجهون مشكلات في أوائل عام 2019 وتفاقم الوضع هذا العام، حيث لم يتقاضى الكثير منهم أي أموال في الفترة بين شهر سبتمبر/أيلول 2019 ومارس/آذار 2020، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

وأكدت المنظمة غير الحكومية أن بعض العمال حصلوا على جزء من أجورهم المتأخرة يوم 7 من الشهر الجاري، ولكن ليس كافة العمال، وفي بعض الحالات، لم يحصلوا على كامل مستحقاتهم.

ومن جانبها، قالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيان، حصلت (إفي) على نسخة منه، إنها علمت بالوضع في يوليو/تموز 2019، وأن “اللجنة العليا تصرفت على الفور، وأسفرت جهودها عن دفع أول ثلاثة أشهر متأخرة للعمال” مؤكدة أن هذه الجهود مستمرة لحل المشكلة.

كما ذكرت الهيئة المنظمة أن شركة قطر ميتا كوتس تم إبعادها عن مشروع البيت، وهي ممنوعة حاليا من المشاركة في العمل في أي مشروعات تتعلق باللجنة العليا.

يذكر أن العديد من العمال المهاجرين في دول الخليج عاطلون مؤقتا عن العمل بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، دون الحصول على راتب وبدون إقامة قانونية ولا إمكانية العودة إلى بلدانهم الأصلية. (إفي)