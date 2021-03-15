منظمة اليونيسف تقدم 10 آلاف كمامة لوزارة المياه

عمان- الغد- زودت منظمة اليونيسف ضمن جهودها وتعاونها مع وزارة المياه والري كمية من الكمامات القابلة لإعادة الاستخدام وأدوات تعقيم للوقاية من فيروس كورونا للاستفادة منها واستخدامها في مبنى الوزارة وسلطة المياه والإدارات والمديريات التابعة لها ضمن الجهود المتواصلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وثمن أمين عام سلطة المياه المهندس أحمد علي العليمات خلال استقباله ممثل المنظمة المهندس أحمد عفانة جهود منظمة اليونيسف المستمرة في دعم قطاع المياه وتعاونها معه .

من ناحيته أبدى ممثل اليونيسف المهندس أحمد عفانة استعداد المنظمة الدائم لتقديم الدعم اللازم والمستمر لوزارة المياه والري من أجل المحافظة على استمرار ديمومة العمل بما يراعي الحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن المنظمة قدمت 10 الاف كمامة قابلة لإعادة الاستخدام صنعت بأيدي سيدات أردنيات قدمت اليونيسف الدعم الكلي لهن في إطار دعمها لمشاريع المرأة وكذلك قدمت 700 وحدة تعقيم .