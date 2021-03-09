منظمة دولية اقتصادية ترفع توقعاتها للنمو العالمي إلى 5.6 % في 2021

باريس-رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الثلاثاء بشكل كبير توقعاتها للنمو العالمي إلى 5,6 % في 2021 بعدما كان 4,2 % معولة على آلاثار المتضافرة لخطة الانعاش الأميركية الضخمة وحملات التطعيم.

وأوضحت المنظمة في توقعاتها الاقتصادية الوسيطة الثلاثاء “تحسنت الآفاق الاقتصادية العالمية بشكل واضح في الأشهر الأخيرة مع توافر اللقاحات الفعالة بشكل تدريجي واعلان إجراءات دعم جديدة في بعض الدول ومؤشرات تظهر أن الاقتصاد يتكيف بشكل أفضل مما كان متوقعا مع القيود” المفروضة. لكنها دعت المسؤولين “إلى تسريع انتاج اللقاحات” المضادة لفيروس كورونا.(أ ف ب)

كل الحقوق محفوظة. لا يجوز دون الحصول على إذن خطي من الناشر استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كلياً أو جزئياً بأي شكل وأي وسيلة تحت طائلة المسائلة القانونية. ويسمح استخدام المواد الإخبارية فقط شريطة ذكر الغد بوصفها المصدر.