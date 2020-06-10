منظمة “يو إل” تصدر شهادة سلامة لمضخات شركة “كي إس بي” العربية

الرياض -منحت شركة “يو إل” UL العالمية لعلوم الأمان والسلامة، أول شهادة من نوعها في المنطقة بتخصص “مضخات الحريق واختبار السائق والتجميعات المعتمدة والموافقة للمعايير” إلى شركة “كي إس بي” العربية للمضخات في المملكة العربية السعودية تقديرا لها لامتثالها لمعايير السلامة في تجميعات مضخات الحريق.

وبحصولها على هذه الشهادة، تصبح “كي إس بي” العربية للمضخات، ومقرها في الرياض، أول مؤسسة في الشرق الأوسط من عملاء UL التي تحصل على هذه الشهادة الفريدة. وقد تم اعتماد نموذجين لمضخات شركة “كي إس بي” هما وحدات التحكم والسائقين من قبل فريق المهندسين في UL بعد استيفائها للمتطلبات القياسية الخاصة بشركة “يو إل” 448D، واللازمة لضمان الملاءمة والمتانة للاستخدام كمجموعة مضخات حريق.

وتم اختبار وتقييم مضخات الحريق والسائقين ووحدات التحكم وتقييمها بدقة، كجزء من عمليات التفتيش التي قامت بها UL لتحديد درجة السرعة والطاقة المقدرة وفقا للمعايير العشرين الموضوعة من قبل الجمعية الوطنية للوقاية من الحرائق (NFPA). ويضمن ذلك أن مضخات الحريق السائقين ووحدات التحكم التي تقدمها كي إس بي في أتم استعداد، لتساعد في توفير إمدادات مياه كافية وموثوقة في حالة حدوث حريق طارئ. وتدعم UL، كشركة رائدة في مجال السلامة من الحرائق، الشركات المصنعة والمؤسسات المنظمة للوائح والقوانين بمنح الشهادات وتقديم خدمات الاختبار المخصصة لمجموعة متنوعة من معدات مواجهة الحرائق، بما في ذلك مضخات الحريق والمحركات. كما قامت UL بتأكيد وجودها في السوق السعودي عبر إبراز أهمية السلامة، ومساعدة الشركات على تلبية متطلبات اختبارات السلامة اللازمة. وهذا يشمل موافقات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) لمساعدة المؤسسات المختلفة في الشرق الأوسط على اجتياز إجراءات اختبار المنتجات الكهربائية التي سيتم استخدامها أو بيعها في المملكة وخارجها.

وبهذه المناسبة صرح حامد سيد، نائب الرئيس والمدير العام لشركة “يو إل”UL الشرق الأوسط: “تعد مضخات الحريق مكونا مهما وحجر الزاوية في مجموعات الحماية من الحرائق التي تعتمد على المياه. ونحن كشركة لديها خبرة واسعة في مجال السلامة من الحرائق لا يدخر فريقنا من المهندسين ذوي الخبرة العالية أي جهد عندما يتعلق الأمر باختبار وفحص المعدات. والواقع أن التدقيق على معدات الحريق أمر مهم للغاية في حالة نشوب أي حريق، ويسعدنا مساعدة شركة “كي إس بي” في تقييم واختبار منتجاتها ومعداتها للمساعدة في ضمان استيفائها للمعايير اللازمة. ومن خلال المصادقة على نموذجين من مضخات الحريق السائقين ووحدات التحكم للشركة طبقا لمعيارنا 448D، تتأكد الثقة التي اكتسبتها علامة UL بجميع أنحاء العالم.”

ومن جهته قال صهيب شودري، مدير المنتج في شركة “كي إس بي” العربية للمضخات: “يسعدني أن تدخل شركة كبيرة مثل UL مرة أخرى في شراكة مع “كي إس بي”، وهذه المرة في المملكة العربية السعودية، ويتعاونا للترويج لمنتجات آمنة ومستدامة ومتوافقة من خلال برنامج يو إل 448D، ونتمكن من الحصول على الشهادة المطلوبة، وسيمكن هذا التعاون عملاءنا من اختيار مضخات آمنة ومعتمدة”.