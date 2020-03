منظمون: تكاليف تأجيل أولمبياد طوكيو ستكون “باهظة جدا”

طوكيو – اعترف منظمو أولمبياد طوكيو التي كان من المقرر اقامتها صيف العام 2020، بأن قرار تأجيلها لعام 2021، سيؤدي إلى تكاليف “باهظة جدا”، ولفتوا إلى تشكيل مجموعة عمل للبدء بهذه المهمة المعقدة.

ويمثل تأجيل أولمبياد طوكيو إلى صيف العام 2021 على أبعد تقدير، تحديا لوجستيا كبيرا للمنظمين، في حين لم تحدد بعد المواعيد الجديدة لأكبر حدث رياضي في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو 2020 توشيرو موتو الخميس في اول اجتماع للجنة العمل: “علينا التأكد من إمكانية حل المشاكل التي نواجهها، واحدة تلو الاخرى”.

After weeks of hedging, the IOC took the unprecedented step of postponing the world's biggest sporting event. The 2020 Summer Olympics will now be pushed into 2021 https://t.co/Wt8U2Io5oo #THRNews pic.twitter.com/kHTdITb0L8

— The Hollywood Reporter (@THR) March 25, 2020