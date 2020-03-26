منظمون: تكاليف تأجيل أولمبياد طوكيو ستكون “باهظة جدا”

طوكيو – اعترف منظمو أولمبياد طوكيو التي كان من المقرر اقامتها صيف العام 2020، بأن قرار تأجيلها لعام 2021، سيؤدي إلى تكاليف “باهظة جدا”، ولفتوا إلى تشكيل مجموعة عمل للبدء بهذه المهمة المعقدة.

ويمثل تأجيل أولمبياد طوكيو إلى صيف العام 2021 على أبعد تقدير، تحديا لوجستيا كبيرا للمنظمين، في حين لم تحدد بعد المواعيد الجديدة لأكبر حدث رياضي في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو 2020 توشيرو موتو الخميس في اول اجتماع للجنة العمل: “علينا التأكد من إمكانية حل المشاكل التي نواجهها، واحدة تلو الاخرى”.

After weeks of hedging, the IOC took the unprecedented step of postponing the world's biggest sporting event. The 2020 Summer Olympics will now be pushed into 2021 https://t.co/Wt8U2Io5oo #THRNews pic.twitter.com/kHTdITb0L8 — The Hollywood Reporter (@THR) March 25, 2020

واضاف: “نعتقد ان التكاليف الاضافية الناتجة عن التأجيل ستكون باهظة جدا، من دون ان يقدم أي تقديرات”، ووفقا لصحيفة “نيكاي” اليابانية اليومية، فإن التأجيل قد يكلف 2,7 مليار دولار بما في ذلك رسوم تأجير المواقع، والتغييرات في حجوزات الفنادق والاجور الاضافية للموظفين وأفراد الأمن الى امور أخرى.

ونقلت “نيكاي” عن مصدر مقرب من الملف ان هذه التكاليف الاضافية يمكن ان تتقلص بحسب نتائج المفاوضات بين مختلف الاطراف، حيث اكد موتو بأن المنظمين لن يمزقوا خططهم الحالية لكنه اضاف “اعتقد بانه يتعين علينا العودة خطوة الى الوراء. في بعض الاحيان يتعين عليك ان تعيد النظر في الخطط”.

وقدر المنظمون في كانون الأول/ديسمبر الماضي، التكلفة الإجمالية لأولمبياد طوكيو بـ 1,350 مليار ين (11,5 مليار يورو)، حيث ذكّر رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 ورئيس الوزراء السابق يوشيرو موري بأنه لم يسبق أن عانت الألعاب الأولمبية هكذا صعوبات في وقت السلم مشيرا إلى أن العاملين في طوكيو 2020 “سيواجهون مشاكل لم يواجهوها في السابق”. (أ ف ب)