منظمون: دورة ميامي ستقام بموعدها المحدد رغم “كورونا”

ميامي – أكد منظمو دورة ميامي لكرة المضرب الاثنين انها ستقام في موعدها المحدد، وذلك بعد يوم واحد من الغاء دورة انديان ويلز بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان مقتضب نشره المنظمون على تويتر أن الاستعدادات للدورة التي تقام في الفترة بين 23 آذار/مارس إلى 5 نيسان/أبريل “تمضي قدما كما هو مقرر”.

ICYMI: Miami Masters Set To Go On, But Will It? #tennis –> https://t.co/Vqqup3CVxO

— Tennis X News (@tennisx) March 10, 2020