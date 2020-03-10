منظمون: دورة ميامي ستقام بموعدها المحدد رغم “كورونا”

ميامي – أكد منظمو دورة ميامي لكرة المضرب الاثنين انها ستقام في موعدها المحدد، وذلك بعد يوم واحد من الغاء دورة انديان ويلز بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان مقتضب نشره المنظمون على تويتر أن الاستعدادات للدورة التي تقام في الفترة بين 23 آذار/مارس إلى 5 نيسان/أبريل “تمضي قدما كما هو مقرر”.

ICYMI: Miami Masters Set To Go On, But Will It? #tennis –> https://t.co/Vqqup3CVxO — Tennis X News (@tennisx) March 10, 2020

وقال البيان: “ان السلامة مازالت على رأس الاولويات، ونحن نراقب وضع فيروس “كوفيد-19، عن كثب مع المسؤولين المحليين والحكوميين والفيدراليين والمنظمات الصحية في الفترة التى تسبق الدورة، بالإضافة إلى ذلك، نعمل مع رابطتي المحترفين والمحترفات بأفضل الممارسات الموصى بها ونتبع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض عن كثب لتوفير بيئة آمنة للمشجعين واللاعبين والموظفين”.

ويأتي هذا البيان بعد أقل من 24 ساعة من تصريح منظمي دورة انديان ويلز أولى دورات الماسترز للألف نقطة لدى المحترفين هذا الموسم، وإحدى دورات البريمير الإلزامية لدى المحترفات، حول إلغائها، قبل يومين من بدء المنافسات الرسمية. (أ ف ب)