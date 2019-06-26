منظمو بطولة كوبا اميركا يردون على ميسي

مدن – رد منظمو بطولة ​كوبا اميركا​ على الانتقادات الأخيرة التي أطلقها قائد منتخب ​الارجنتين​ ليونيل ميسي، بحق البطولة.

وكان ميسي قد أعرب عن استيائه من سوء أرضية الملاعب التي تقام عليها البطولة في البرازيل، بعد تأهل راقصي التانغو الى ربع النهائي، ودعمه في التصريحات الثنائي، الكولومبي جيمس رودريغيز والأوروغوياني لويس ​سواريز​.

وبحسب شبكة “غلوبو سبورت” البرازيلية، فإن اللجنة المنظمة للبطولة ترى أن مستوى الملاعب جيد والعشب مثالي لإقامة البطولة”.

وقال تياغو يانوزي، مدير البطولة:” لدينا خبراء يعملون على مواجهة هذه التحديات في كوبا أميركا”. -(وكالات)