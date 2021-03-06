منظمو طوكيو 2020 يرفضون حضور جماهير أجنبية

طوكيو – رغم أن القرار الرسمي لن يصدر إلا في نهاية مارس/آذار الجاري، فإن منظمي أوليمبياد طوكيو 2020 قد قرروا عمليا أن الحدث الرياضي البارز لن تحضره جماهير أجنبية، وذلك وفقا لما نقلته وكالة (كيودو) اليابانية عن مسؤولين مقربين من التنظيم.

وذكرت هذه المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن قيود السفر المفروضة في اليابان، التي لا تقبل منذ أشهر دخول غير مقيمين بسبب جائحة كوفيد-19، لن تُرفع بسبب الوضع العالمي الراهن المتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد، وأن هذه المسألة شبه محسومة.

وقال أحد هذه المصادر إنه “تم عمليا تحديد المسار بالفعل” بخصوص عدم السماح بدخول أجانب لمشاهدة منافسات دورة الألعاب الأوليمبية من المدرجات، حسبما ذكرت (كيودو) السبت.

ورغم أن اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 قد أعلنت الأسبوع الماضي أنه سيجري أواخر مارس/آذار الجاري الإعلان عن قرار رسمي بشأن حضور الجماهير الأجنبية لدورة الألعاب الأوليمبية، فإن مسؤوليها أبرزوا أمس مدى صعوبة إدارة مسألة متفرجين من الخارج.

وصرحت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة في مؤتمر صحفي الجمعة: “نود حقا أن تأتي الجماهير من جميع أنحاء العالم لتملأ الملاعب، ولكن ما لم نكن مستعدين لاستقبالها والوضع في اليابان مثالي، فسوف يتسبب ذلك في مشكلات هائلة حتى للزوار من الخارج”.

وتضع جائحة فيروس كورونا المستجد المنظومة الصحية في اليابان تحت ضغوط، لاسيما في طوكيو، حيث ستنطلق الأوليمبياد في 23 من يوليو/تموز القادم. (إفي)