منظومة خدمات هواوي (HMS) ترتقي بالابتكار لتمكين المطورين حول العالم من صنع المستقبل الرقمي

عمّان، أيلول 2020: أعلنت هواوي خلال مؤتمر مطوري هواوي 2020 (معاً)، عن بعض التحديثات في منظومة خدمات هواوي (HMS). وخلال كلمته الافتتاحية بعنوان “معاً، لنبتكر مع منظومة خدمات هواوي (HMS)” سلط تشانغ بينغان، رئيس خدمات المستهلك السحابية في مجموعة هواوي لأعمال المستهلك الضوء على إنجازات عام 2020؛ وأهمها، توفر 1.8 مليون مطور مسجّل في المنظومة وهو ضعف معدل المشاركة في عام 2019.

قال تشانغ: “أصبحت منظومة خدمات هواوي (HMS) الآن ثالث أكبر منظومة في العالم، وحققت HMS core تحسناً هائلاً بفضل الفرق العاملة في هواوي التي مكنتنا من تحقيق المستحيل في غضون عام واحد”.

منظومة خدمات هواوي (HMS) – ثالث أكبر منظومة في العالم

اعتباراً من أيلول 2020، تم دمج 96 ألف تطبيق عالمي في HMS Core. ومازال إطلاق تطبيقات HMS مستمراً على مستوى العالم، حيث تحتل تطبيقات المحتوى مثل Huawei Music وHuawei Video وHuawei Themes وHuawei Reader وHuawei GameCenter مركز الصدارة في العديد من البلدان والمناطق.

يضم متجر التطبيقات AppGallery Huawei الآن 73 ألف تطبيق محلي، مقارنة بـ 6000 فقط في العام الماضي، يستخدمها 700 مليون مستخدم حول العالم. وتستمر إضافة التطبيقات والخدمات المحلية يومياً بما يتماشى مع استراتيجية AppGallery Huawei “للتطبيقات العالمية + المحلية” مما يوفر للعملاء تجربة شاملة لجميع السيناريوهات. وتم توزيع التطبيقات في AppGallery Huawei، ثالث أكبر متجر تطبيقات في العالم، من كانون الثاني وحتى آب 2020 بمعدل 261 مليار مرة.

وأضاف تشانغ: “تسجل المبيعات العالمية لهواتف منظومة خدمات هواوي (HMS) المحمولة نمواً كبيراً بسرعة هائلة منذ شهر أيار من العام الجاري، وتحظى بدعم قوي من المطورين والشركاء، وخاصة المستهلكين العالميين. وندعو بفضل ذلك المزيد من المطورين والشركاء للانضمام إلينا كي ننشر ابتكاراتهم بدعم إمكاناتنا المفتوحة بالكامل، وتوفير المزيد من الإفادة للمزيد من المستهلكين”.

منظومة خدمات هواوي (HMS) تطلق خمسة محركات أساسية للخدمات

أطلقت هواوي خمسة محركات أساسية لخدمات المطورين العالميين، وتضم البحث، والخرائط، والدفع، والمتصفح، والإعلانات.

يتوفر محرك بحث منظومة خدمات هواوي (HMS) في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم، ويقدم تجربة بحث مبتكرة ومتنوعة في أكثر من 20 قطاعًا؛ بما في ذلك التطبيقات والرياضة والتمويل والمزيد، كما أنه يدعم أكثر من 50 لغة.

في الوقت ذاته، جمع محرك خرائط منظومة خدمات هواوي (HMS) أكثر من 180 مليون من معلومات POI ووفر 11 إمكانية مثل تخطيط المسار، وتخطيط المشهد ثلاثي الأبعاد بالسحب والإفلات، وإمكانيات الحوسبة المكانية لكامل المشهد، والتنقل الدقيق بتقنية الواقع المعزز. وكذلك، تم دمج أكثر من 2000 تطبيق محلي ضمن محرك خرائط المنظومة.

ويوفر محرك الدفع في منظومة خدمات هواوي (HMS) للمطورين إمكانات عالمية ومحلية للدفع عبر الهاتف المحمول، مما يساعد المطورين على تحقيق النجاح في أعمالهم. وزاد عدد التطبيقات المحلية المدمجة مع خدمات الشراء داخل التطبيق بنسبة 619% منذ مؤتمر مطوري هواوي عام 2019.

في المقابل، يوفر متصفح هواوي خدمات تصفح الويب الذكية والدقيقة ذات الجودة العالية، فضلاً عن دعم توزيع التطبيقات السريعة. وتوفر إعلانات هواوي للمطورين الخدمات الفعالة لتسهيل حركة التصفح وتحقيق المزيد من النجاح التجاري. وتوفر خدمات تسهيل حركة التصفح الفعالة للمطورين الذين يتوسعون في الأسواق العالمية. وسيتمكن المطورون العالميون من تسريع نجاحهم التجاري مع أكثر من 3100 تطبيق عالمي متصل بإعلانات هواوي.

HMS Core 5.0: يحول الابتكارات إلى حقيقة

تم الإعلان رسمياً عن الاستخدام التجاري لإمكانات HMS Core 5.0 عالمياً خلال مؤتمر مطوري هواوي لعام 2020، والذي يغطي الإمكانات المفتوحة في سبعة مجالات رئيسية؛ بما في ذلك خدمات التطبيقات، والرسوميات، والوسائط المتعددة، والذكاء الاصطناعي، والأجهزة الذكية، والأمن، والأنظمة.

بالنسبة إلى الرسوميات، توفر أدوات رسوميات الحاسوب (CG) إمكانات مفتوحة تتمحور حول تقنية وحدة معالجة الرسوميات لدعم مطوري الألعاب في إطار العرض عالي الأداء، وسلسلة من المكونات الإضافية لتحسين كفاءة عرض الألعاب. وحقق تطبيق الألعاب ما يقرب من 11% زيادة في متوسط معدل الإطارات وخفض متوسط استهلاك الطاقة من خلال دمج أدوات رسوميات الحاسوب من HMS Core.

وتوفر أدوات ML Kit في مجال الذكاء الاصطناعي النصوص والكلام واللغة والصور الوفيرة، بالإضافة إلى خدمة التعرف على الوجه والجسم لمساعدة المطورين على تصميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسهولة وكفاءة. وهذه الميزة مدعمة حالياً بست لغات هي: الصينية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية. ويمكن للتطبيقات المدمجة في أدوات ML Kit تغطية جميع الأنظمة والأجهزة الأساسية بسهولة.

أطلقت هواوي رسمياً منصتها السمعية والبصرية للواقع الافتراضي لتوفر للمطورين منصة تقنية شاملة توفر تجربة صوتية ومرئية مذهلة ومبتكرة للمستهلكين.

وتوفر أدوات Image Kit إمكانات تطوير سِمات هواوي، وتوفر تأثيرات الرسوم المتحركة والقوالب الجاهزة، مما يسمح للمطورين بإنتاج محتوى إبداعي بسرعة كبيرة، حيث كان المطورون يحتاجون إلى آلاف من أسطر التعليمات البرمجية لتحقيق تلك التأثيرات، وبعد التكامل لن يلزمهم سوى سطرين أو ثلاثة من التعليمات البرمجية، وسيسهل عليهم وضع التعيينات البسيطة لتحقيق التأثيرات الإبداعية الفريدة.

توفر هواوي للمطورين العالميين خدمة تشغيل متكاملة وعالية الكفاءة من خلال AppGallery Connect، والتي تتضمن 68 خدمة، أكثر بـ27 خدمة منذ عقد مؤتمر مطوري هواوي في عام 2019. وقد ارتفع عدد التطبيقات التي تستخدم منصة AGC بنسبة 90%.

أنشأت منظومة خدمات هواوي (HMS) 6 مراكز إقليمية و7 مختبرات DigiX تضم خبراء تقنيين محليين وموظفي تشغيل لتقديم أفضل الخدمات للمطورين والشركاء المحليين. وتمكّن هواوي المطورين في كل منطقة من الابتكار، كما تقدم دعمها الكامل لمساعدتهم على جلب ابتكاراتهم المحلية إلى الساحة العالمية، مما يحقق ازدهار المنظومة في الوقت ذاته.

وأضاف تشانغ: “النجوم تضيء درب المستقبل. تطورنا في العام الماضي وأصبحنا ثالث أكبر منظمة لخدمات الهواتف النقالة الشاملة في العالم. وسنواصل العمل مع نجوم المطورين لدينا من جميع أنحاء العالم لنعزز الابتكار الرقمي”.