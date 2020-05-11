آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

منع المركبات والسماح بالخروج سيرا في أول أيام عيد الفطر

منذ 36 دقيقة
دورية أمن تتأكد حمل سائقي المركبات تصاريح تخولهم المرور في ظل حظر التجول - تصوير: أمجد الطويل
دورية أمن تتأكد حمل سائقي المركبات تصاريح تخولهم المرور في ظل حظر التجول - تصوير: أمجد الطويل

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – أعلن وزير الدولة لشوؤن الإعلام أمجد العضايلة، الإجراءات التي قررت الحكومة تطبيقها، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وعلى النحو التالي:

تكون عطلة عيد الفطر السعيد من صباح يوم السبت الموافق للثالث والعشرين من شهر أيّار الحالي، وحتّى مساء يوم الاثنين الموافق للخامس والعشرين منه.
يكون أوّل أيّام عيد الفطر السعيد يوم حظر شامل على تنقّل الأشخاص بواسطة المركبات، بحيث يسمح لهم فقط بالخروج سيراً على الأقدام ما بين السّاعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، ولن يسمح لأحد بالخروج بواسطة المركبات إلّا الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ،
العضايلة: يسمح للمواطنين ثاني أيّام العيد بالخروج سيراً على الأقدام، أو باستخدام مركباتهم، وبنفس الآليّة المعمول بها حاليّاً، من الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، ولا يسمح بالتنقّل بين المحافظات إلّا للأشخاص المصرّح لهم. عاجل

يكون استخدام المركبات الخاصّة ثاني أيّام العيد، وفقاً لأرقامها الفرديّة والزوجيّة في محافظات العاصمة عمّان والزرقاء والبلقاء وبحسب الدور الذي تحدّده مديريّة الأمن العام.

مقالات ذات صلة

وزير البئية صالح الخرابشة، الملكف بإدارة وزارة الزراعة

الخرابشة: سنعمل ضمن الرؤيا الملكية للتحول إلى الزراعات ذات القيمة المضافة والتصديرية

منذ 7 دقائق
وزير الاعلام امجد العضايلة

العضايلة: مؤتمر صحفي أسبوعي.. وسننشر أسس عقده خلال أيام

منذ 9 دقائق

جابر: فحص جميع العاملين في “العمري”.. والنتائج تؤكد خلوهم من كورونا

منذ 18 دقيقة
وزير الصحة د.سعد جابر - (أرشيفية)

جابر: 22 إصابة جديدة بكورونا بينها طالبين و12 مخالط لسائق المفرق

منذ 28 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock