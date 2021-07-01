منع تداول منتجات أغذية تتعلق بأعراض القولون

عمان – ألغى مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار محمود مهيدات، إجازة منتج الأغذية الخاصة “خلطة رولا” للتخفيف من أعراض القولون (خلطة أعشاب طبيعية 250 غم)، ومنتج الأغذية الخاصة “شاي رولا” لتسهيل عملية الهضم (350 غم)، لعدم التزام أصحاب العلاقة بالشروط الواردة في كتاب الإجازة الصادر عن المؤسسة، والإعلان عنها بادعاءات غير مجازة تتعلق بالتنحيف وتخفيف الوزن.

وأكد مهيدات في بيان صحفي، أمس، أن الكوادر الفنية المختصة في قسم أغذية الاستعمال الخاص، تتابع بشكل حثيث ومستمر ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إعلانات لمنتجات أغذية خاصة، أكانت لمنتجات غير مجازة أصوليا أو إعلانات مخالفة لمنتجات مجازة بالاستناد إلى تعليمات إجازة أغذية الاستعمال الخاص لعام 2017.

ودعا المواطنين للرجوع إلى المؤسسة والتواصل معها قبل شراء المنتجات والخلطات العشبية، للتأكد من أنها مجازة حسب الأصول، وشرائها من الأماكن الموثوقة المخصصة لبيعها، محذرا مروجيها في الأسواق أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تسويقها، بادعاءات غير مجازة وغير مثبتة علميا ومضللة للمستهلك وتحت طائلة المساءلة.

ودعت المؤسسة للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص عبر خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الالكتروني [email protected] وتطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000) ومنصة بخدمتكم التابعة لرئاسة الوزراء ومركز الاتصال الوطني: (065008080)-(بترا)