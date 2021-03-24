منع تصوير الأسر المستفيدة من المبادرات الخيرية في رمضان

عمان -الغد- عمم وزير التنمية الاجتماعية وزير العمل المكلف ايمن المفلح شروط واجراءات مبادرات الخير لشهر رمضان المبارك على مدراء التنمية الاجتماعية في المحافظات والألوية.

وجاء في تعميم الوزير المفلح انه ونظرا لقرب حلول شهر رمضان المبارك،وحيث تزداد مبادرات الخير من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والمبادرات الشخصية، وحرصاً على مساعدة الأسر الفقيرة والوصول إلى اكبر عدد ممكن منها .

وأكد على اهمية تظافر الجهود الاهلية الوطنية لمساعدة اكبر شريحة من المواطنين في ظل ظروف الجائحة الوبائية التي تمر بها المملكة وتقديم العون الانساني بمختلف اشكاله.

وطلب المفلح إتاحة قواعد البيانات المتوفرة في المديريات لهذه المبادرات وحسب الأصول للتأكد من استحقاق الاسر المستفيدة.

كما شدد على التأكد من جودة ومحتويات الطرود الغذائية وصلاحيتها وبما لا يقل عن ستة أشهر واليات تخزينها حرصا على صحة وسلامة المستفيدين منها وان تكون الطرود معبأة بطريقة لائقة ومقبولة تحفظ كرامة متلقي المساعدة .

وشدد التعميم على منع التصوير للأسر المستفيدة وبمختلف اشكاله حفاظاً على خصوصية وكرامة المستفيدين من المساعدات.

وطلب الى المدراء المعنيين ضرورة التنسيق المستمر مع الحكام الإداريين والتشبيك للوصول الى اكبر عدد من الاسر الفقيرة وتطبيق مضامين التعميم بكل حزم.

ودعا التعميم الى حث الجمعيات الخيرية على تبني المبادرات الخيرية وتقديم المساعدات للمواطنين المستحقين للتخفيف من الأعباء المعيشية قدر المستطاع، وتجنب الازدواجية والتكرار في تقديم المساعدات للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، اضافة الى الالتزام التام والكامل بأوامر الدفاع وإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي اثناء عملية التوزيع.