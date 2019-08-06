منع حافلة تقل محتجين التوجه إلى البترا

حسين كريشان

البترا- منعت قوات الأمن من دخول عدد من النشطاء والسياسيين والحزبيين من دخول مدينة البترا لإقامة وتنفيذ وقفه احتجاجيه كان مقرر تنفيذها الساعه السادسه مساء اليوم .

واعترضت قوات الأمن الحافلة التي تقلهم وأوقفتها عند مدخل مدينة الشوبك والتي تبعد نحو 25 كلم عن البترا ومنعت مواصلة مسيرهم باتجاه البترا.

واشارت مصادر أمنية أن قرار منعهم من دخول مدينة البترا جاء بهدف الحفاظ على حياتهم ومن وقوع اي احتكاك ما بينهم وبين مئات من الفعاليات الشعبية من أهالي البترا الرافضة لإقامة اي احتجاجات داخل مدينتهم.

وأكد شهود عيان أن المئات من أبناء وأهالي وادي موسى في لواء البترا قد تجمعوا بمركباتهم على جوانب الطرق الرئيسية أمام مدخل مدينة البترا احتجاجا ورفضا لإقامة وتنفيذ أي مظاهر احتجاجية داخل مدينتهم.

وكان من أبرز الحضور لتنظيم الوقفه الاحتجاجية سالم الفلاحات ورولا الحروب.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه جرى ايقاف حافلة نقل متوسطة تقل عددا من الاشخاص أثناء توجههم لمدينة البتراء للقيام بوقفة احتجاجية هناك ، بعد أن قام عدد من سكان منطقة البتراء عند علمهم بذلك بالخروج الى مدخل المدينة والتجمع رفضا لتنفيذ تلك الوقفة ولمنعهم من الدخول الى المدينة والتهديد باعتراضهم ، وحرصاً على الأمن والنظام العام يجري الان اقناع من بداخل الحافلة بتغير مكان اقامة الوقفة الاحتجاجية حرصا على سلامتهم.

وكانت مدينة البترا قد شهدت، اليوم الثلاثاء، تعزيزات أمنية على خلفية دعوات نادى بها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ وقفة احتجاجية قرب المدينة الأثرية.

وتأتي الدعوات لهذه الوقفة احتجاجاً على ما شهدته البترا خلال الفترة الماضية من دخول يهود إلى ما يعرف بمقام النبي هارون عليه السلام، وفيلم “جابر” الذي ألغي تصويره في المدينة والذي ثار لغط حول نصه الذي أشار بأحقية اليهود في المدينة الوردية.

في المقابل أعلن سكان في المدينة رفضهم لإقامة أي فعالية احتجاجية خاصة في المناطق السياحية ما يؤثر على حركة السياحة فيها.