منع دخول الطلبة للجامعات دون جرعتي اللقاح كورونا

قال وزير التربية والتعليم/ والتعليم العالي والبحث العلمي، وجيه عويس، الأربعاء، إنّه لن يسمح لأي طالب جامعي الدخول إلى الجامعة بالفصل الثاني دون تلقي جرعتي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف عويس خلال اجتماعه مع لجنة التعليم والشباب النيابية، أنه يوجد صلاحيات تسلب من رؤساء الجماعات الخاصة لصالح أصحاب الجامعات.

وأشار، إلى أن وزارة التعليم العالي تنظر إلى القطاع الخاص كما تنظر إلى القطاع العام؛ حيث سيكون هناك توازن وتساوٍ في مسألة الاعتماد في الجامعات بين القطاعين العام والخاص.

وبين، انه يجب رفع مستوى التعليم وزيادة الابتعاث لضخ دماء جديدة تواكب التطور والتكنولوجيا في الجامعات.