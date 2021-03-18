منع رئيس نادي الشرطة العراقي من دخول الملاعب 3 مباريات

بغداد – فرضت لجنة الانضباط في الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم عقوبة الايقاف بحق رئيس نادي الشرطة، أحد أبرز أربعة اندية جماهيرية في العاصمة بغداد، ومنعته من دخول الملاعب ثلاث مباريات على خلفية احداث رافقت مباراة فريقه مع ضيفه الديوانية في المرحلة الماضية من الدوري على استاد الشعب الدولي.

وذكرت الهيئة المؤقتة “قرّرت لجنة الانضباط معاقبة رئيس نادي الشرطة وهاب الطائي بالايقاف لثلاث مباريات وعدم حضوره للملاعب، كما يمنع منعا باتا دخول حمايات المسؤولين الى الملاعب”.

كما شملت العقوبة ايضا الدوليين علي فائز وامجد عطوان لاعبي الشرطة بالايقاف لمباراتين، فضلا عن زميلهما حسن عاشور بسبب طريقة احتفالهم بالفوز.

ولم تشر لجنة الانضباط في بيان للهيئة المؤقتة الى الاسباب التي تقف وراء هذه العقوبات.

وكانت مباراة الفريقين التي سبقتها اجواء مشحونة من قبل مشجعي الشرطة، بعد ان توعّد رئيس نادي الديوانية بالحاق الهزيمة الثانية بفريقهم هذا الموسم، انتهت لحساب الشرطة بخماسية نظيفة.

والحق الديوانية اول هزيمة بفريق الشرطة الذي تنتظره مهمة قارية في دوري ابطال اسيا، عندما تغلب عليه بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بينهما.

وقررت لجنة الانضباط ايضا حرمان جمهور الشرطة من الحضور لخمس مباريات متتالية، في حال تم السماح للجماهير بالدخول الى الملاعب.

من جهته ذكر رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي “الهيئة المؤقتة كان جميع اعضائها حاضرون تلك المباراة وادركوا ان ما قام به افراد حماية رئيس نادي الشرطة يتنافى ويتقاطع مع انظمة ولوائح الاتحاد الدولي الذي يحرم ويمنع دخول العناصر المسلحة الى الملاعب”.