عمان- الغد- أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء، إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وبحسب الإجراءات التي تلاها وزير الصحة سعد جابر خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة فإنه تم “وقف السفر من وإلى ولبنان وسورية باستثناء الشاحنات”.

كما تم وقف حركة الركاب مع العراق برا واعتماد مطاري أربيل وبغداد للسفر، وتقرر إغلاق المعبر الشمالي والجنوبي وجسر الملك حسين مع فلسطين.

كما تم إغلاق المعابر البحرية مع مصر، وعدم السماح للقادمين من فرنسا وإسبانيا وألمانيا دخول الأردن وعدم السماح للأردنيين الذهاب إلى تلك البلاد.

وتقرر تخفيض عدد الطائرات القادمة بنسبة ٥٠٪، ووقف المؤتمرات الدولية والمحلية في الأردن إلا ما يسمح به مجلس الوزراء.