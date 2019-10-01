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منع صديق والد تشانغ من حضور “دورة بكين” بعد اعتدائه على مشجع

منذ ساعة واحدة

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بكين – مُنع ضيف دعاه والد لاعبة كرة المضرب الصينية تشانغ شواي من حضور مباريات دورة بكين، بعد انتشار شريط فيديو يظهر فيه وهو يقوم بضرب أحد الاشخاص في مقاعد كبار الشخصيات.

وأظهرت المشاهد رجلا يرتدي قميصا زرقاء وهو يضرب تكرارا شابا على مدرجات ملعب احدى دورات البرميير الأربع الالزامية في كرة المضرب، وأشارت رابطة المحترفات الثلاثاء في بيان: “تم التحقيق وايجاد حل للحادث المؤسف، لن يعود الشخص المعني، وهو ضيف لوالد تشانغ شواي، الى دورة الصين المفتوحة هذا الاسبوع”.

ورفضت الرابطة إعطاء تفاصيل عن الحادث الذي حصل الاحد بعد خسارة تشانغ، المصنفة 35 عالميا، بثلاث مجموعات أمام الالمانية أنجليك كيربر.

وأشارت تقارير الى ان الرجل الموقوف عن متابعة الدورة تعرض بالضرب لمشجع صيني كان يحتفل أمام مقصورة الصينية بعد فوز كيربر في المباراة. (أ ف ب)

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