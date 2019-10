منع صديق والد تشانغ من حضور “دورة بكين” بعد اعتدائه على مشجع

بكين – مُنع ضيف دعاه والد لاعبة كرة المضرب الصينية تشانغ شواي من حضور مباريات دورة بكين، بعد انتشار شريط فيديو يظهر فيه وهو يقوم بضرب أحد الاشخاص في مقاعد كبار الشخصيات.

وأظهرت المشاهد رجلا يرتدي قميصا زرقاء وهو يضرب تكرارا شابا على مدرجات ملعب احدى دورات البرميير الأربع الالزامية في كرة المضرب، وأشارت رابطة المحترفات الثلاثاء في بيان: “تم التحقيق وايجاد حل للحادث المؤسف، لن يعود الشخص المعني، وهو ضيف لوالد تشانغ شواي، الى دورة الصين المفتوحة هذا الاسبوع”.

There also have another view. We can see the whole thing clearly. That made me angry. It’s not acceptable!! pic.twitter.com/NoUdGnvBwx

— Twinkten (@Twinkten2) September 29, 2019