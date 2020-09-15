منع كافة البسطات في شوارع إربد الخميس

احمد التميمي

اربد – قررت لجنة إدارة الأزمات والأوبئة في محافظة اربد منع البسطات بكافة أنواعها داخل سوق خضار (المُفرّق ) وما حول المسجد.

كما قررت اللجنة منع كافة البسطات في سوق البالة الرئيسي وبمختلف مكوناته ولن يسمح لأي محل تجاري بوضع بسطة أمام المحل الخاص به ولمدة أسبوعين.

جاذ ذلك بالتزامن مع قرارات الحكومة المتعلقة بإغلاق الأسواق الشعبيّة في جميع محافظات المملكة، نظراً للتزاحم والاكتظاظ الحاصل فيها إعتباراً من يوم الخميس الموافق 17/9/2020

واكدت اللجنة انه سيتم تنفيذ أوامر الدفاع وتطبيق أشد الإجراءات بحقه . علماً أن المسموح لهم هم فقط أصحاب المحال التجارية على أن يتقيد بما ورد أعلاه .