منع معلمي العقبة من الوصول إلى الاعتصام في عمّان (صور)

أحمد الرواشدة

العقبة- قال نائب رئيس فرع النقابة بالعقبة وصفي المزايدة، اليوم الخميس، إن الأجهزة الأمنية أوقفت حافلات المعلمين في محافظة العقبة ومنعتها من التوجه إلى عمان للمشاركة في الاعتصام المزمع إقامته اليوم.

وأظهرت صور نشرها فرع النقابة وقوف عشرات المعلمين في الشارع عند نقطة غلق من قبل شرطة العقبة، حاملين لافتات تؤكد حقهم في علاوة الـ50 بالمائة.

وأكد المزايدة لـ”الغد” أن المعلمين عادوا إلى المدينة واستقلوا سياراتهم الخاصة وانطلقوا إلى عمان بأعداد أكبر من السابق.

وأصدر فرع النقابة في العقبة البيان التالي:

استجابة لقرار نقابة المعلمين بمشاركة المعلمين في الوقفة الاحتجاجية.. توافد معلمون من العقبة للانطلاق إلى عمان فجر اليوم الخميس، وتفاجأوا باعتذار صاحب الشركة عن نقلهم في الحافلة التي تم الاتفاق مع فرع النقابة على استئجارها لنقل المعلمين أو أي حافلة لدى شركته

علما أن الشركة استلمت ثمن استئجار الحافلة كاملا..

وقام الفرع باستدراك هذا المعوِّق باستئجار باصي نقل متوسط و3 باصات مايكرو صغيرة وسيارات خاصة.

وعند انطلاق المعلمين نحو عمان تم إيقاف باصاتهم، ومنعها من المرور عند نقطة تفتيش مدخل العقبة، ولدى استفسار أعضاء النقابة عن سبب منع السفر أخبروهم في نقطة التفتيش أنها أوامر بالتعميم على هذه الباصات بمنعها من الخروج من العقبة.

ولم تُجدِ احتجاجات أعضاء الفرع والمعلمين وافتراشهم الشارع عند نقطة التفتيش شيئا.. فاستنفر فرع العقبة الزملاء المعلمين للخروج فرادى ومجموعات بالسيارات الخاصة، فلبّى الزملاء النداء بكل رجولة وتصميم، وما زادهم المنع إلا إصرارا على الوصول إلى الاعتصام.

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