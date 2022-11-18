منفردون.. لكن ليس وحدهم

هآرتس

بقلم: عاموس هرئيل 18/11/2022

العملية القاسية قرب أريئيل في يوم الثلاثاء الماضي وقعت بالتحديد بخلاف تام للتوجهات التي شخصها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة. منذ عملية الجيش في نابلس في 25 تشرين الأول (أكتوبر)، التي قتل فيها نشطاء من تنظيم عرين الأسود في المدينة، سجل انخفاض كبير جدا في قوة الأحداث العنيفة وحجمها. في جهاز الأمن، اعتقدوا أنهم نجحوا في أن يبعدوا عن الطريق المجموعة التي سببت لهم وجع رأس شديدا في الجيش وفي الشاباك خلال أشهر الصيف والخريف.

لكن العملية في هذا الأسبوع التي نفذها مهاجم منفرد، أوضحت مرة أخرى الى أي درجة يصعب أن تفرض على الأرض تفسيرات إحصائية علمية. الأرض ناضجة للاشتعال مجددا في أي وقت، يكفي نجاح صدفي لمنفذ أو خلل معين لقوات الأمن الإسرائيلية من أجل التسبب بحادثة مدوية، التي بدورها مرة أخرى ستنتج في أعقابها محاولات لمقلدين وهكذا دواليك.

خلال الأشهر الأخيرة، تركزت الأحداث في الضفة في مكانين؛ معسكر جنين للاجئين والقصبة في نابلس، التي منها انزلق العنف الى الخارج، في المدينتين وفي الشوارع المحيطة بها. في جنين هذا تنظيم ضعيف جدا لمن وصفوا أنفسهم بـ”أبناء المخيم”، وهم نشطاء مسلحون من فتح وحماس والجهاد الإسلامي، الذين تركوا فعليا الإطار التنظيمي الملزم لهم ونسقوا معا إطلاق النار على قوات الجيش وحرس الحدود أثناء إجراء اعتقالات في المخيم. قتل شباب في هذه الأحداث سرع جزءا من عمليات الانتقام داخل حدود إسرائيل، من بينها قتل ثلاثة مواطنين إسرائيليين في شارع ديزنغوف في تل أبيب في شهر نيسان (ابريل) الماضي.

في نابلس، تم تأسيس مجموعة ممأسسة وبالأساس مصنفة أكثر تسمى “عرين الأسود”. تماهيها الإيديولوجي كان ضعيفا، لكن في المقابل برز لديها فهم جيد لقوانين التسويق في الشبكات الاجتماعية. أعضاء عرين الأسود تحولوا الى أبطال “تيك توك” في المناطق وجمعوا الكثير من المتابعين في “انستغرام”، نحو 160 ألف متابع. وتوثيق إطلاق النار بأفلام فيديو، التي تم نشرها في الشبكات الاجتماعية كان أحيانا أكثر أهمية من الفعل نفسه. في الوقت الذي تخشى فيه السلطة الفلسطينية من المواجهة مع حكام القصبة الجدد، فإن إسرائيل دخلت للعمل. سلسلة مواجهات وصدامات التي ذروتها كانت الحادثة في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، أدت الآن الى وقف نشاطات أعضاء “عرين الأسود”. حتى منتصف هذا الأسبوع، سلم 26 شخصا من النشطاء الذين بقوا أحياء أنفسهم لأجهزة الأمن الفلسطينية، هذا يبدو نسخة جديدة لاتفاق المطلوبين بين إسرائيل والسلطة الذي وقع في 2007: المسلحون يلقون سلاحهم، وفي المقابل السلطة تمنحهم الحماية (في بعض الحالات ربما يتم اعتقالهم كحماية لهم). إسرائيل لا تتدخل رغم أنه من المرجح أنها لم تعد بتجاهل الحسابات التي بقيت مفتوحة، مثلما حدث مع المسلحين الذين قتلوا جندي جفعاتي، عيدو باروخ، في الشهر الماضي قرب مستوطنة شفيه شومرون. في الوقت نفسه اعتقل الجيش الإسرائيلي خمسة مطلوبين آخرين. في مناسبات عدة، كان يبدو أنهم يفضلون تسليم أنفسهم من دون قتال.

بعد العملية في نابلس، وعدد من النشاطات الواسعة والمليئة بالاحتكاك في جنين، ظهر مؤخرا انخفاض في عدد الأحداث، وحتى ضعف في قوة المقاومة لدخول الجيش الإسرائيلي الى المنطقة في المدن التي تقع في شمال الضفة. ما لم يخفت، كما يتضح، هو حجم نشاطات الذئاب المنفردة. في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، في الخليل قتل فلسطيني من سكان المدينة بالرصاص مواطنا إسرائيليا وأصاب عددا من المواطنين الآخرين. وفي هذا الأسبوع، خرج المهاجم من قرية قرب اريئيل وهو يحمل سكينا فقط. ولكن بشكل ما نجح في قتل ثلاثة مواطنين في نهاية حملة قتل استمرت ربع ساعة تقريبا.

المنفذان يشتركان بخلفية متشابهة جدا، التي هي غير استثنائية في عمليات من هذا النوع. القاتل من الخليل، كما تبين، كان مريضا بالسرطان وقد أبلغه طبيبه بأنه ينوي وقف العلاج لأنه لم يعد ينفع. هذا الشخص فضل أن يموت شهيدا، وهكذا قتل في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن. مهاجم هذا الأسبوع ابن الـ18 سنة فقد والده الذي توفي بالسرطان قبل نحو ثلاث سنوات، واجتاز مؤخرا عملية تضلع في الدين الإسلامي، لكنه وصف من قبل من يعرفونه بأنه يعاني من اليأس والشعور بالضياع.

المهاجم الذي كان يعمل كعامل نظافة في المنطقة الصناعية في اريئيل استغل جيدا نقطة ضعف في منظومة الحماية هناك. المجالس المحلية والشركات تشغل في بعض الأماكن رجال حماية لهم مستوى تأهيل وأهلية متدنية نسبيا من أجل التوفير في التكلفة وأن تدفع لهم رواتب متدنية (حراس مع خلفية عسكرية يمكن أن يحصلوا على راتب أعلى من الضعف). المهاجم طعن وأصاب أحد الحراس، الحارس الثاني اكتفى بإطلاق النار في الهواء ولم يقم بعملية مطاردة. القاتل واصل رحلة الطعن وبعد ذلك الدهس وهو يسرق سيارات إسرائيلية واحدة تلو الأخرى قبل أن يقتل بنار الجنود.

سيطرة نسبية

رغم العملية الأكثر قتلا التي حدثت قبل نصف سنة تقريبا، إلا أن قيادة المنطقة الوسطى لم تطلب في هذه المرة من هيئة الأركان تعزيز آخر للقوات. بعد العمليات في نابلس وجنين ما يزال هناك شعور من السيطرة النسبية على الوضع. هذا تقدير سيتم اختباره في الأيام المقبلة عندما سيتبين هل ستتطور ظاهرة من عمليات بالإلهام. في الخلفية تستمر أحداث متواترة، عنيفة، بين المستوطنات والقرى الفلسطينية المجاورة، بالأساس في السامرة. تقريبا بعد كل عملية يقتل فيها يهود تسجل أعمال انتقام.

في الجيش الإسرائيلي يرفضون بشدة طلبات اليمين، التي أسمعها هذا الأسبوع ايضا رئيس مجلس السامرة، يوسي دغان، بعد العملية في اريئيل، وطلب شن عملية عسكرية واسعة الى أن يتم وقف أعمال العنف بشكل نهائي. هذا يعد في الجيش طلبا غير منطقي، يستهدف تحقيق هدف ليس ذا صلة. يجب الانتظار ورؤية هل الموقف المهني الحازم هذا سيبقى على حاله حتى بعد تشكيل الحكومة اليمينية.

بالروحية نفسها وللمبررات ذاتها يعارضون في جميع الأجهزة الأمنية فكرة تقويض السلطة الفلسطينية، التي يصفها المستوطنون ومن يؤيدونهم كسلطة. التنسيق مع رئيس السلطة، محمود عباس، ما يزال يعد ذخرا أمنيا، يساعد على كبح العنف في المناطق.

في مساء يوم الثلاثاء الماضي، وقع حدث استثنائي في ساحة أخرى، مهاجمة المسيرة الإيرانية لناقلة نفط تملكها شركة الملياردير الإسرائيلي، عيدان عوفر، أمام شواطئ سلطنة عمان. في إسرائيل بذلوا الجهود لربط هجوم إيران بمحاولة تقويض الاستقرار في المنطقة قبل افتتاح مباريات كأس العالم في كرة القدم في قطر غدا. إيران التي نفت أي علاقة لها بالحادث، قالت إن الأمر يتعلق بشكل عام بخدعة إسرائيلية، عملية “علم كاذب”، استهدفت تعقيد العلاقات بين طهران والجيران في قطر.

عمليا، يبدو أن ادعاءات إسرائيل (وأميركا) بشأن مسؤولية إيران عن الحادث هي ادعاءات موثوقة. العملية الإيرانية هي جزء من نقل رسائل عنيفة بين الطرفين، لكنها غير مرتبطة بافتتاح المونديال في قطر. إسرائيل ألحقت بإيران ضررا كبيرا في سلسلة هجمات جوية نسبت لها مؤخرا في سورية. إيران تعطي إشارات بأنها تستطيع العودة وتكبير ساحة المواجهة الى البحر، وهو جبهة تركها الطرفان تماما قبل سنة تقريبا.

إصبع في العين

خلال الأسبوع، استمر تبادل الرسائل، غير العنيفة، حتى في قناة بنيامين نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش. رئيس الليكود، الذي في الأسبوع الماضي، كما يبدو، فكر بالتراجع أمام طلب رئيس حزب الصهيونية الدينية بأن يتم تعيينه وزيرا للدفاع في حكومته، صمم على موقفه. الضغط الأميركي هو الذي رجح الكفة. إدارة بايدن من غير السهل لها التعامل مع فكرة تعيين أحد تلاميذ الحاخام كهانا، ايتمار بن غبير، في منصب وزير الأمن الداخلي. ولكن تعيين محتمل لسموتريتش، الذي هو متعصب إيديولوجي بحد ذاته، وزيرا للدفاع، سيتم تفسيره في واشنطن مثل وضع إصبع إسرائيلية في العين، ويبدو أنه أصبح بالنسبة للإدارة الأميركية خطا أحمر.

نتنياهو، الذي كما يبدو لم يتوقع قوة التحفظ الأميركية، يريد الآن التحرر من هذا الأمر. في هذه الأثناء، سموتريتش يصمم على حقيبة المالية أو حقيبة الدفاع، لكن كلما اقترب الموعد الأخير لتشكيل الحكومة، فإن الضغط داخل الكتلة يتركز عليه على اعتبار أنه العقبة الأخيرة أمام تحقيق أحلام اليمين في العودة الى الحكم.

هذه هي خلفية الاقتراح الاستثنائي بشأن تعيين آريه درعي (شاس) في هذا المنصب. من يؤيدون هذه الفكرة أشاروا الى التجربة الكبيرة التي راكمها درعي أثناء وجوده في الكابنت، الذي استمر مدة ثلاثين سنة. ولكن توجد هنا عقبات أخرى من الصعب تجاهلها. الأولى هي أن الإدانة الثانية لدرعي تلقي بظل أخلاقي على تعيين، رغم أن الطرفين المشاركين في ذلك يظهران التجاهل الكامل لهذه القضية ويقدران بأنهما سيتجاوزانها عند الضرورة بواسطة تعديل قانوني (حتى لو أعطيت له في النهاية حقيبة أخرى).

الثانية، العقبة الكبرى، كما يبدو، هي حقيقة أن درعي وأبناء عائلته وشخصيات رفيعة في حزبه امتنعوا عن أداء أي خدمة عسكرية أو اكتفوا بخدمة قصيرة، الأمر الذي يلقي بظل ثقيل على وضع قرارات تتعلق بالحياة والموت في يده، مهما كان متزنا وحكيما.

إذا نجح نتنياهو في تلبية طلبات الشركاء الأخرى، فستعود الحقيبة لليكود. في هذه الحالة، فإن المرشح الرائد سيكون الجنرال احتياط يوآف غالنت. في حالة غالنت لن تثور أي أسئلة حول طول وجودة خدمته العسكرية وتجربته الأمنية أو مواقفه الإيديولوجية. العقبة الرئيسية التي ينطوي عليها تعيينه تتعلق بالظروف التي اضطر فيها الى التنازل عن منصب رئيس الأركان في العام 2011. القيادة العسكرية العليا في الواقع تغيرت تماما منذ ذلك الحين، لكن يبدو أن العداء بين غالنت ووزارة الدفاع ما يزال بدرجة معينة على حاله. هذه ليست نقطة انطلاق واعدة بشكل خاص من ناحية رئيس الأركان المقبل، هرتسي هليفي، الذي سيتولى منصبا في منتصف شهر كانون الثاني (يناير) المقبل. في الليكود لم يحبوا أبدا قرار وزير الدفاع السابق، بني غانتس، استكمال تعيين هليفي قبل الانتخابات. مع ذلك، غانتس خلق بهذا واقعا لا يمكن التراجع عنه، الذي لن يحاول نتنياهو الاحتجاج عليه. منصب رئيس الأركان يوجد عميقا في قلب الإجماع العام، بدرجة لا يمكن لليكود أن يحاول الآن التدخل.

غالنت يمكن أن يعين في منصب مدير عام وزارة الدفاع مرشحا مفاجئا، العميد احتياط عميت ادري، الضابط اللوجستي الذي خدم تحت امرة غالنت في الجيش، وخدم لديه أيضا كمدير عام في وزارة التعليم.

مرشح آخر تم ذكر اسمه هو الجنرال احتياط ايال زمير، الذي سيفضل كما يبدو منصب رئيس هيئة الأمن القومي. عدد من الأشخاص الذين شغلوا مناصب كبيرة في حاشية نتنياهو في ولايات سابقة، زمير الذي كان سكرتيره العسكري، المستشار السياسي السابق رون ديرمر، ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين، يتم ذكرهم كمرشحين للعودة الى وظائف رئيسية أيضا في هذه المرة.

إذا تم تعيين ادري، الذي تجربته ذات الصلة محدودة نسبيا، فربما سيحتاج الى فترة تداخل في المنصب أطول من المعتاد. المدير العام السابق، الجنرال احتياط امير ايشل، سبق وأعلن عن نيته الانسحاب، لكنه سيبقى عند الحاجة لفترة معينة من أجل المساعدة على ضمان معالجة المسائل الحساسة، مثل تمرير ميزانية الدفاع وبلورة خطة العمل متعددة السنوات المقبلة للجيش الإسرائيلي. من بين القيادة العليا الحالية في الجيش فقط شخصية رفيعة واحدة اعتبرت في السابق مقربة من غالنت، قائد المنطقة الوسطى يهودا فوكس، الذي كان ضابط شعبة الاستخبارات لدى غالنت عندما تولى الأخير منصب ضابط المنطقة الجنوبية. بعد ذلك فوكس كان يمكن أن يكون مساعدا لرئيس الأركان غالنت الى أن تم إلغاء التعيين وافترقت طريقهما.