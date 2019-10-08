منقذو برك السباحة.. أزمات اقتصادية وغياب مظلة الحماية

محمد أبو الغنم

عمان- يمر منقذو برك السباحة بمختلف المنشآت الرياضية والفندقية وغيرها بأزمة اقتصادية تثقل كاهلهم المليء بالأحمال المعيشية، خصوصا مع قرب شهر الشتاء الذي تتراجع فيه حجوزات المسابح وتختفي في بعضها.

وطالب هؤلاء بوجود مظلة تحميهم وتدافع عنهم في حال وقع أي خطأ أو مشكلة في المسابح هم ليسوا السبب فيها.

كما طالبوا بالرقابة الفعلية على المسابح والتركيز على عدد المنقذين ليتمكنوا من مراقبة المسبح وممارسة عملهم، إضافة إلى متابعة المسابح التي تفتقد إلى وسائل السلامة العامة.

ودعا المنقذون، الجهات المعنية كافة، الى النظر بقضية تمس أكثر من 3.5 ألف منقذة ومنقذ مرخصين تحفظ حقهم وتحميهم.

وقال الكابتن سعد أبو حجر “إن منقذي المسابح بالمنشآت كافة يعانون من أزمات مالية واقتصادية، وذلك لغياب الأمان الوظيفي في تلك المنشآت”.

وأكد أبو حجر، أن المنقذ أصبح يتحمل المشاكل كافة في مختلف البرك، وذلك لغياب التأمين على المسابح في حال تعرض المسبح لأي مشكلة؛ حيث يرفض أصحاب المسابح تأمين مسابحهم لغايات التوفير، وعدم دفع مصاريف إضافية، بهدف تحقيق مكاسب مالية أكبر، لافتا إلى أن أصحاب المسابح لا يهتمون، إلا بكثرة عدد المشتركين، وذلك لزيادة أرباحهم التي تصل إلى أكثر من 200 ألف دينار في الموسم.

ويعاني منقذ المسابح من غياب حقه في الضمان والتأمين الصحي، إضافة إلى حقه في التعيين؛ حيث يتم تعيين المنقذ في معظم المسابح بعقود موسمية، لا تتجاوز الثلاثة أشهر، والعمل فقط في فصل الصيف؛ حيث لا يتجاوز راتب المنقذ مهما كان يحمل من خبرة أو شهادات إنقاذ حاجز الـ400 دينار.

ويتحمل المنقذ تبعات أي حادث أو مشكلة في المسبح رغم غياب عوامل ووسائل السلامة العامة كافة، بالإضافة لكثرة المشتركين في المسابح؛ حيث يكون حجم استيعاب المسبح مثلا 50 مشتركا، نتفاجأ بدخول أكثر من 150 مشتركا مع وجود منقذ واحد.

وتم التحذير، مرارا وتكرارا، من تلك الأمور، لكن لا حياة لمن تنادي، مؤكدا أن صاحب المسبح لا يكترث إلى هذه التحذيرات رغم خطورتها، وقد تتسبب بوقوع حالات وفاة كما حدث في بعض المسابح مؤخرا.

واشتكى أبو حجر، من غياب مظلة قانونية تدافع عن المنقذين أو تحميهم في حال حدوث أي خطأ، وهو ليس مسؤولا عنه، علما أن المنقذ الموجود مرخص ويحمل خبرات تؤهله لهذا العمل.

وقال الكابتن طارق حمدان، وهو منقذ مستوى ذهبي مخول للعمل في جميع أماكن المياه من برك أو سدود وغيرها “إن أزمة المنقذين قائمة منذ نحو 14 عاما، وهي مستمرة وما نزال نعاني منها”.

واشتكى حمدان غياب الاستقرار الوظيفي في هذه المهنة، واستغلال أصحاب المسابح لهذه الفئة. كما ركز على غياب وسائل السلامة العامة، والتي يجب وجودها في المسابح، إضافة إلى غياب نظافة المياه في العديد من المسابح؛ حيث تكون عكرة، ويجد الكابتن صعوبة في النظر مع كثرة المشتركين، لا سيما فئة الأطفال.

واشتكى حمدان من تدني رواتب المنقذين واستغلالهم لغياب مظلة تحميهم والتحكم بأوقات وساعات عملهم.

ويعيش الكابتن أمجد خالد معاناة زملائه السابقين منذ أعوام، حول غياب الأمان الوظيفي ووسائل السلامة العامة، بالإضافة إلى عدم وجود عقود سنوية لهذه المهنة المهمة.

وقال خالد “إن أي مشكلة تحدث في المسبح يتحملها المنقذ مهما كانت، ومهما كان سببها”، مؤكدا أن غالبية المشاكل والحوادث سببها أصحاب المسابح الذين يهتمون بجني المال وحسب بدون الاهتمام لغيره.

وحمل خالد الجهات المعنية المسؤولية لغياب دورها في الرقابة والتفتيش على المسابح وإجراء اللازم.

وبين أن عدد المنقذين في برك السباحة قليل؛ حيث يكون هناك منقذ واحد على بركة يوجد فيها أكثر من 100 مشترك أو طفل، وهذا لا يكفي، وعند وقوع أي حادث يتحمله المنقذ.

ومن جهة ثانية، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الشباب أماني المجالي “إن دور الوزارة يكون في تدريب المنقذ وإعطائه المخرجات كافة اللازمة للعمل في هذا المجال من خلال مركز إعداد القيادات الشبابية في الوزارة”.

وأكدت المجالي، أن الوزارة هي الجهة المخولة بإعطاء تصاريح ورخص ممارسة مهنة الإنقاذ المائي.

وأضافت “أن الوزارة معنية بالمسابح الموجودة ضمن المدن الرياضية التابعة للوزارة، وهي مسؤولة عنها مسؤولية كاملة؛ حيث تقوم الوزارة بتعيين المنقذين ومراقبة المياه وتوفير وسائل السلامة العامة كافة فيها، ومتابعتها بشكل دوري ومباشر”، مؤكدة حصر دور الوزارة بهذه المدن والمسابح.

وقال مدير مدينة الحسن الرياضية محمود بني سلامة “إن وسائل السلامة العامة كافة موجودة في مسبح المدينة”.

وأضاف بني سلامة “أن هنالك متابعة ورقابة صحية يومية على المسابح الموجودة، ونحن نهتم بهذه الأمور بشكل دقيق”.

وأكد أن المياه تخضع لفحص خاص يومي من الجهات المعنية؛ حيث تهتم إدارة المدينة بالأمور الوقائية كافة في المسابح.

وقال مدير الإعلام في أمانة عمان غسان جريري “إن الأمانة ليست مخولة بأي رقابة على هذه المسابح، وهي ليست الجهة المسؤولة عن متابعتها ومراقبتها”.

وأكد جريري، أن الأمانة دورها يكون إعطاء رخصة المهن لهذه المسابح، بعد أخذ الموافقات كافة من الجهات المعنية.

وحاولت “الغد” الاتصال مع الدائرة الإعلامية في مديرية الدفاع المدني والناطق الإعلامي بوزارة الصحة للرد على استفسارات “الغد” المتعلقة بموضوع المسابح والرقابة عليها، لكن لم يتسن لها الحصول على رد من هاتين الجهتين المعنيتين.

ويذكر أن نحو 9 حالات غرق حصلت في العام الحالي.