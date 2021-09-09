منها الأمراض النفسية والقلب.. 78% من الوفيات بالأردن بسبب الأمراض غير السارية

عمان – قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في نسبة الامراض غير السارية بين الأردنيين، وتمثل 78 بالمئة من الوفيات في المملكة، وتعتبر السبب الرئيس بالوفاة حول العالم.

واضاف الدكتور شركس في تصريح لوكالة (بترا) اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال بالأسبوع العالمي لجهود مكافحة الامراض غير السارية الذي حدد في الفترة بين 6 إلى 12 أيلول الحالي، أن 63 بالمئة من الوفيات حول العالم تعزى إلى الامراض غير السارية، وفي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تصل نسبة الوفيات بسببها إلى 86 بالمئة. وتشمل الأمراض غير السارية (أمراض القلب، والاوعية الدموية، وامراض السرطان، ومرض السكري، وامراض الجهاز التنفسي المزمنة، والامراض النفسية).

وأكد ضرورة الوقاية من الأمراض غير السارية، وذلك من خلال معالجة عوامل الخطورة التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وهي (تعاطي التبغ، والنظام الغذائي غير الصحي، والخمول البدني، والتعاطي الضار للكحول، وتلوث الهواء).

وبين أن هناك عددا من الطرق الفعالة للحد من تأثير الامراض غير السارية، يمكن ان تؤدي إلى تجنب الوفاة المبكرة ومنع الخسائر الاقتصادية، من خلال مكافحة اسباب تأثير الأمراض السارية على الإنسان، ما يستدعي استجابة سريعة وفعالة لمنهج متعدد القطاعات، ومنها اتخاذ اجراءات صارمة لمكافحة استهلاك التبغ والكحول، والتخفيف من الخمول البدني، والتقليل من السمنة، والتخفيف من استخدام الملح، وتجنب ارتفاع ضغط الدم والسكري بضبط عوامل الخطورة.

ولفت إلى نسب الوفاة في الأردن بسبب الأمراض غير السارية، مبينا أن امراض القلب والاوعية الدموية تتسبب بوفاة 37 بالمئة، وامراض السرطان 15 بالمئة، والسكري 7 بالمئة، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة 3 بالمئة، و15 بالمئة إضافية تعزى إلى امراض غير سارية اخرى بين الأردنيين.

يذكر ان وزارة الصحة اجرت دراسة عام 2019، حول الأمراض غير السارية وعوامل الخطورة في الأردن، حيث أظهرت نتائج مسح الدراسة أن 42 بالمئة من الأردنيين مدخنون، و76 بالمئة من الأردنيين لا يشاركوا في اي نشاط بدني، ونسبة الوزن الزائد والسمنة وصلت إلى 27.7 بالمئة، وضغط الدم المرتفع إلى 22 بالمئة، وفحص السكر المرتفع بنسبة 8 بالمئة، واستهلاك الخضراوات والفاكهة منخفض، بالإضافة إلى استخدام الملح بشكل كبير.