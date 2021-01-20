منها الإنكار.. المراحل الخمس لإدراك وجود مشكلة نفسية

عمان – إن وجود فرد في العائلة يعاني من أمراض نفسية يشكل تحديا للأسرة بأكملها. هل تعلمون أن المراحل الخمس التي يمر بها الشخص المصاب وأسرته لإدراكهم لهذه الحالة تتطابق تماما مع مراحل الحزن الخمس؟ تعد هذه المراحل ضرورية لعملية التعافي وتساعد الأفراد على التعامل مع الأخبار المؤلمة.

المراحل الخمس للإدراك بالمشكلة النفسية:

الإنكار: حالة من الصدمة وطريقة دفاع نفسية للتعامل مع الأخبار غير السارة. قد تحدث حالة الإنكار بسبب قلة المعرفة بالمرض، فمن الصعب للأهل أن يعترفوا بمعاناة أطفالهم من مرض نفسي، خاصةً وأن الأمراض النفسية ما زالت تعتبر وصمة عار في مجتمعنا.

الغضب: مواجهة حقيقة معاناة أشخاص مقربين منا من أمراض نفسية قد يثير مشاعر عديدة مثل الخزي واللوم والخوف التي تتخذ شكل الشعور بالغضب تجاه أنفسنا أو الآخرين.

المساومة: هنا يبدأ أفراد الأسرة في السعي للحصول على مساعدة مختصة لإثبات أن قريبهم على ما يُرام ولا يعاني مرضا نفسيا. من المشاعر التي قد تصاحب هذه المرحلة هو الشعور بالذنب؛ إذ يلوم الأهل أنفسهم معتقدين أنه كان بإمكانهم فعل شيء لمنع المرض أو أنه كان بإمكانهم اكتشافه في وقت مبكر.

الكآبة: تحدث هذه المرحلة بعد تشخيص المرض النفسي. الشعور بالكآبة هو شعور طبيعي جدا في هذه المرحلة.

القبول: يتقبل أفراد الأسرة الواقع ويبدأون في اتخاذ الإجراءات المناسبة.

نصائح للأهل:

تثقيف النفس حول المرض من خلال القراءة واستشارة الاختصاصيين حول الأعراض والعلامات. كلما زادت المعرفة حول المرض، كان الأهل أكثر واقعية بتوقعاتهم وكلما مكنوا أنفسهم وأقرباءهم لتجنب الإحباط.

طلب المساعدة والوقوف بجانب المرضى في رحلة العلاج.

حسن الاستماع للمرضى عند رغبتهم في الحديث والتعاطف معهم.

تشجيع المرضى والتركيز على نقاط قوتهم.

عدم التخلي عن الشعور بالأمل وعدم الاستسلام.

عدم اهمال النفس والاهتمام بها وطلب مساعدة الاختصاصيين للحصول على الدعم.

هل تعلمون؟

المرض النفسي لا يكون بالضرورة نتيجة أحداث ومواقف ضاغطة، بل هو مرض طبي حقيقي يتفاقم مع الضغط النفسي ويؤثر في وظائف الحياة اليومية وهنالك أشكال متنوعة من الأمراض النفسية التي قد يعاني منها الأشخاص المقربون منّا، مثل الاكتئاب والوسواس القهري واضطراب ما بعد الصدمة واضطرابات الأكل.

أنواع الأمراض النفسية الأكثر شدة الفصام والذهان، حيث ينفصل فيها المريض عن الواقع

كتبت: حنين مسعود،

اختصاصية علم نفس

مجلة نكهات عائلية