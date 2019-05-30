منها الابتعاد عن العلاقات السامة.. عادات تحسن حياة الفرد

علاء علي عبد

عمان- عادات المرء اليومية يمكن لها أن تلعب دورا مهما بتحديد ما إذا كانت حياته إيجابية أم أنها متعبة وتحتاج لإجراء بعض التعديلات.

فيما يلي سنستعرض أهم العادات التي ستعمل على تحسين حياة المرء بشكل ملحوظ: