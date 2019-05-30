منها الابتعاد عن العلاقات السامة.. عادات تحسن حياة الفرد

علاء علي عبد
عمان- عادات المرء اليومية يمكن لها أن تلعب دورا مهما بتحديد ما إذا كانت حياته إيجابية أم أنها متعبة وتحتاج لإجراء بعض التعديلات.
فيما يلي سنستعرض أهم العادات التي ستعمل على تحسين حياة المرء بشكل ملحوظ:
- الابتعاد عن العلاقات السامة الموجودة في حياتك: العلاقات السامة موجودة في حياة كل منا، فلا بد من وجود ذلك الشخص الذي يشعرك بالإحباط أو بأن الحياة ليست سوى سلسلة يومية من السلبيات. هؤلاء الأشخاص لو سمحت لهم بالبقاء في حياتك فاعلم أنك مهما كنت حذرا فستصبح سلبيا مثلهم إن عاجلا أم آجلا. لذا وفر على نفسك هذا العناء وتبنّ عادة قطع العلاقات السامة في حياتك قدر الإمكان.
- اشعر بقيمة ما تملك: يعتقد البعض أنه لو لم يمتلك منزلا فخما أو سيارة فخمة فإنه لا يملك شيئا ذا قيمة تستحق الانتباه لها. الأمر نفسه ينطبق حتى على الطعام، فهناك من يعتقد بأنه لو لم يأكل الكافيار مثلا فإن ما يتناوله من طعام لا يستحق أن يفكر فيه. لكن الواقع أن امتلاك منزل وسيارة بدون تحمل أعباء الديون يعد بحد ذاته أمرا يستحق الشعور بالامتنان لأجله. أيضا فإن تناول سندويشة فلافل مع صديق مقرب يمكن أن يكون أشهى وألذ من أي نوع طعام آخر، فالعبرة ليست بسعر الأشياء وإنما بدرجة الراحة التي يشعر بها المرء والتي من السهل أن ينساها نظرا لتعوده عليها، لذا فإن عادة تذكير نفسه بقيمة ما يملك سيكون لها أفضل الأثر على حياته.
- اعلم بأن الأشياء التي تعتقد أنك تفهمها قد تكون عكس ما تعتقد تماما: هذه العادة ضرورية كونها تحقق للمرء شيئا من التوازن في أفكاره وتعامله مع ما يدور حوله من أمور. فعلى سبيل المثال، يجب أن تعلم بأن ذلك الشخص الذي تتمنى أن تكون مكانه نظرا لكون حياته تبدو لك مثالية بعكس حياتك المليئة بالمشاكل، اعلم بأنه قد يكون يواجه أشياء لا طاقة لك بحملها، لكن الناس ليس شرطا أن يظهروا مشاكلهم في العلن. أيضا فقد يخبرك مديرك بنقل مكتبك لطابق آخر في الشركة أو حتى لفرع آخر، وهذا قد يبدو لك شيئا سلبيا لأبعد حد ليتبين لاحقا بأنه أفضل ما حدث لك على المستوى المهني.