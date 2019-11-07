منها التوتر وقلة النوم.. أسباب تعرض المرء للنسيان

علاء علي عبد

عمان– لعل أول ما يشغل بال المرء عندما يبدأ يتقدم بالسن هو كيفية تحسين ذاكرته، فمعظم المعارف والأصدقاء يؤكدون أن الذاكرة أول شيء يتأثر لدى المرء عندما يتقدم بالسن، وبالتالي يصبح المرء أكثر اهتماما بإيجاد الطرق التي من شأنها تحسين ذاكرته.

وحتى يتمكن المرء من إدراك أهمية الاعتناء بذاكرته، يجب أولا أن أوضح سبب ضعفها أصلا، كوننا لو نظرنا من حولنا جيدا سنجد أن النسيان ليس بالضرورة أن يرتبط بالتقدم بالسن، فجميع الأعمار معرضة للنسيان، فهناك من ينسى كلمة المرور التي تدخله على بريد الإلكتروني وهناك من ينسى مفاتيح سيارته وهناك من ينسى هاتفه الذكي والقائمة تطول ولا تكاد تنتهي. إذن لماذا ننسى؟

من أكثر الأشياء التي تؤدي لتعرض المرء للنسيان ما يلي: