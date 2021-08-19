منها السكري ونقص الأكسجين… مشكلات صحية قد تكشف عنها بشرتك

لندن- أكد عدد من الخبراء أن بشرة الشخص قد تكشف عن عدد من المشكلات الصحية التي قد يعاني منها، مؤكدين على ضرورة عدم تجاهل بعض العلامات التي تظهر على الجلد.

وتحدث الخبراء لصحيفة «ذا صن» البريطانية، عن بعض من هذه العلامات المقلقة التي تنبغي مراجعة الطبيب عند ملاحظتها على بشرتك، وهي:

1- جفاف البشرة:

يقول لو سوميريكس، مدير عيادة «كوزميكس» المختصة في علاج مشكلات الجلد في «كامبريدج»: «إذا كانت بشرتك جافة، فقد يكون ذلك علامة على معاناة جسمك من الجفاف». وأضاف: «يمكن أن يسبب الجفاف فوضى في الجسم، حيث يدفعه للخمول والكسل ويؤثر على تركيز الشخص».

وتابع لو: «علاوة على ذلك، قد يشير جفاف البشرة إلى إصابة الشخص بالسكري، لأن السكريات تهاجم الكولاجين وتتسبب في فقدان الجسم السوائل».

2- بقع الجلد وحب الشباب:

قال الدكتور مارتن كينسيلا، طبيب التجميل من عيادة «Re – Improvement» في شيشاير بشمال إنجلترا: «إذا لاحظت ظهور بقع متفرقة على جلدك فجأة؛ فإن ذلك قد يشير إلى معاناتك من مشكلة هرمونية، أو من انسداد المسام». وأضاف: «عند النساء، قد يعني ظهور بقع وحبوب مع ازدياد وزنهن إصابتهن بتكيسات المبايض».

وتابع: «قد تنتج البقع والحبوب أيضاً عن نظامك الغذائي، حيث تشير الدراسات إلى أن الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مثل الخبز ورقائق البطاطس، قد يؤدي إلى تفاقم حب الشباب».

3- الهالات السوداء:

الهالات السوداء قد تنتج عن قلة النوم، إلا إنها أيضاً قد تكون علامة على معاناة الشخص من نقص الحديد أو فقر الدم أو ضعف الدورة الدموية، وفقاً لمارتن.

وأضاف طبيب التجميل: «يمكن أن تكون الحساسية أيضاً وراء الهالات السوداء، لأن الهيستامين – الذي ينتجه الجسم استجابة للحساسية – يتسبب في تمدد الأوعية الدموية وتصبح أكثر وضوحاً تحت الجلد».

4- البشرة الباهتة:

يقول مارتن: «قد تكون البشرة الباهتة هي طريقة بشرتك لإظهار معاناتك من التوتر؛ لأن الهرمونات المرتبطة بالتوتر يمكن أن تتسبب في شحوب البشرة».

وأضاف: «علاوة على ذلك، فإنها قد تكون أيضاً أثراً جانبياً لجفاف الجسم أو علامة على نقص الفيتامينات أو الأكسجين به».

5- فرط التصبغ:

يستخدم مصطلح «فرط تصبغ البشرة» لوصف عدم تناسق اللون المفاجئ في مناطق جلدية معينة.

ويقول لو سوميريكس: «إذا كنت تعاني من فرط التصبغ؛ فقد يكون ذلك علامة على زيادة استجابة جسمك لأضرار أشعة الشمس».

وأضاف: «الشمس هي أفضل مصدر لفيتامين (د) المهم لصحة العظام، ولكنها تعرض بشرتنا أيضاً للأشعة فوق البنفسجية الضارة التي تسبب تلف الجلد والشيخوخة المبكرة وحتى الورم الميلانيني».

و«الورم الميلانيني» أخطر أنواع سرطان الجلد، ويتطور في الخلايا المسؤولة عن إنتاج الميلانين، وهي المادة الصبغية التي تعطي الجلد لونه.-(وكالات)