منها الضغط النفسي.. عوامل تزيد احتمال رؤية الكوابيس

ليما علي عبد

عمان – تعرف الكوابيس بأنها أحلام مثيرة للشعور بالضيق أو الخوف أو غيرهما من المشاعر المزعجة، بحسب موقع www.verywellhealth.com” الذي يشير إلى أنها تحدث أثناء نوم حركة العين المتسارعة REM sleep، أي المرحلة من النوم التي يعمل دماغك خلالها بجد يوازي تقريبا جده في العمل أثناء يقظتك. وتختلف الكوابيس عن الأحلام المزعجة، فهي توقظك خلالها بالضرورة، لكنك تستمر في نومك عند رؤية حلم مزعج.

أسباب الكوابيس:

لا تزال الأسباب المؤدية إلى رؤية الأحلام، من ضمنها الكوابيس، تشكل لغزا يحير العلماء. ورغم أن أسباب الكوابيس ليست معروفة حتى الآن، فقد توصل العلماء إلى بعض العوامل التي تزيد احتمال رؤيتها، منها ما يأتي: