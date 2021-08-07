منها الضغط النفسي.. عوامل تزيد احتمال رؤية الكوابيس

ليما علي عبد
عمان – تعرف الكوابيس بأنها أحلام مثيرة للشعور بالضيق أو الخوف أو غيرهما من المشاعر المزعجة، بحسب موقع www.verywellhealth.com” الذي يشير إلى أنها تحدث أثناء نوم حركة العين المتسارعة REM sleep، أي المرحلة من النوم التي يعمل دماغك خلالها بجد يوازي تقريبا جده في العمل أثناء يقظتك. وتختلف الكوابيس عن الأحلام المزعجة، فهي توقظك خلالها بالضرورة، لكنك تستمر في نومك عند رؤية حلم مزعج.
أسباب الكوابيس:
لا تزال الأسباب المؤدية إلى رؤية الأحلام، من ضمنها الكوابيس، تشكل لغزا يحير العلماء. ورغم أن أسباب الكوابيس ليست معروفة حتى الآن، فقد توصل العلماء إلى بعض العوامل التي تزيد احتمال رؤيتها، منها ما يأتي:
- القلق والضغط النفسي:
يؤدي التعرض إلى الضغط النفسي خلال اليوم إلى زيادة احتمال رؤية الكوابيس ليلا. كما أن القلق في ما يتعلق بالدراسة أو العمل، على سبيل المثال، يسبب زيادة هذا الاحتمال. ويشار إلى أن الأحداث الحياتية الكبيرة، منها الانتقال من منزل إلى آخر وفقدان شخص عزيز، تزيد أيضا منه.
- التعرض لصدمة أو الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة: من الشائع أن يرى الشخص الكوابيس بعد تعرضه لإصابة جسدية، من ذلك العنف الجسدي وحوادث السير، وتعد الكوابيس شائعة جدا بين مصابي اضطراب ما بعد الصدمة، وقد يتكرر لدى المصاب كابوس معين مرات عديدة. ويشار إلى أن هذه الكوابيس قد تزيد من شدة الاضطراب.
- استخدام أدوية معينة: تسبب بعض الأدوية أحيانا رؤية الكوابيس عند استخدامها، منها المجموعات الدوائية الآتية:
• مضادات الاكتئاب
• حاصرات البيتا وأدوية ارتفاع ضغط الدم الأخرى
• أدوية الشلل الرعاش (الباركنسون)
• الأدوية المنشطة التي تستخدم في علاج اضطراب خلل الانتباه وفرط الحركة والنوم القسري.
فإن كنت تستخدم أيا من تلك الأدوية ولاحظت أنها تسبب لك رؤية الكوابيس، فأخبر طبيبك ليخفف لك الجرعة أو يعطيك دواء بديلا إن أمكن.
تناول الطعام قبل النوم مباشرة:: يساعد تناول الطعام قبل النوم في تسريع عملية الاستقلاب (الأيض)، وذلك بدوره يزيد من نشاط الدماغ. فإن لاحظت أنه يسبب لك رؤية الكوابيس، فتجنبه.
- قراءة قصص الرعب أو مشاهدة أفلامه: تؤدي قراءة قصة رعب أو مشاهدة فيلم رعب في بعض الأحيان إلى رؤية الكوابيس، وخصوصا إن كان ذلك قبل النوم. ويشار إلى أن ألعاب الفيديو المخيفة تزيد أيضا من احتمال رؤية الكوابيس. لذلك، فينصح بتجنب كل ما يزيد من هذا الاحتمال، خصوصا قبل النوم.
متى يجب عليك زيارة الطبيب بسبب الكوابيس؟
من الطبيعي أن ترى كابوسا بين حين وآخر، لكن عليك استشارة الطبيب إن كانت الكوابيس:
• تمنعك من الحصول على نوم كافٍ ومريح.
• تحدث أكثر من مرة بالأسبوع.
• تؤثر في مزاجك وقدرتك على ممارسة نشاطاتك اليومية.
• تجعلك تخاف النوم.
• بدأت مع بدء استخدامك دواء جديدا.