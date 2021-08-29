منها تحسين المزاج.. فوائد واستخدامات ماء الورد

سارة الرواشدة
عمان- يتكون ماء الورد من تقطير بتلات الورد بالبخار. وهو مادة عطرية، ويستخدم أحيانا كعطر طبيعي معتدل كبديل للعطور المليئة بالمواد الكيميائية.
تم استخدام ماء الورد منذ آلاف السنين، بما في ذلك العصور الوسطى. ويعتقد أنه نشأ فيما يعرف الآن بإيران. وقد تم استخدامه تقليدا في كل من منتجات التجميل ومنتجات الأطعمة والمشروبات. كما أنه يأتي بالكثير من الفوائد الصحية المحتملة بما في ذلك ما يلي، كما جاء في موقع Healthline”.
- يساعد على تهدئة تهيج الجلد: من أعظم فوائد ماء الورد خصائصه القوية المضادة للالتهابات؛ حيث يمكن أن تساعد هذه الخصائص على علاج أمراض متعددة، داخلية وخارجية. وقد يساعد حتى على تهدئة تهيج الأكزيما أو الوردية.
- يخفف من التهاب الحلق: غالبا ما يصف الأطباء المضادات الحيوية لالتهاب الحلق، ولكن قد ترغب في تجربة ماء الورد أيضا. فماء الورد يستخدم تقليديا لتسكين التهاب الحلق. في حين أن البحث دقيق ضروري لإثبات فعاليته، فإن هناك أدلة سردية قوية تدعمه، ومخاطر قليلة جدا في تجربته.
- يقلل من احمرار الجلد: تم استخدام ماء الورد كمنتج تجميل لآلاف السنين، لذا ليس من المستغرب أنه يمكن أن يحسن بشرتك ويقلل احمرار الجلد. وقد تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا على تقليل حب الشباب. ويمكن للخصائص المضادة للالتهابات أن تقلل من احمرار الجلد وانتفاخه.
- يساعد على الوقاية من الالتهابات ومعالجتها: يحتوي ماء الورد على خصائص مطهرة قوية يمكن أن تمنع الالتهابات وتعالجها. لهذا السبب، غالبا ما يتم تضمين ماء الورد في مجموعة متنوعة من العلاجات الطبيعية والطبية. وجدت إحدى الدراسات الموثوقة أنه عند استخدام ماء الورد في قطرات العين لعلاج حالات التهاب الملتحمة، ساعدت خصائصه المطهرة والمسكنة على علاج بعض أمراض العين.
- يحتوي على مضادات الأكسدة: تحتوي بتلات الورد وزيت الورد على عدد من مضادات الأكسدة القوية، التي يمكن أن تساعد على حماية الخلايا من الضرر. وقد وثقت إحدى الدراسات، كما جاء في المكتبة الوطنية للطب، بأن مضادات الأكسدة هذه يمكن أن تكون لها آثار مثبطة للأكسدة الدهنية. وهذا يوفر حماية قوية للخلايا نتيجة لذلك.
- يعالج الجروح والندبات والحروق: يحتوي ماء الورد على خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا كما جاء في المكتبة الوطنية للطب حيث يمكن أن يساعد على التئام الجروح بشكل أسرع. ويمكن أيضا أن تساعد هذه الخصائص على تنظيف ومكافحة الجروح والحروق، وكذلك على التئام الجروح والحروق وحتى الندوب بشكل أسرع.
- يحسن المزاج: يمكن أن يكون لماء الورد خصائص قوية مضادة للاكتئاب والقلق. فقد وجدت دراسة أجريت العام 2011 كما جاء في المكتبة الوطنية للطب، أن مستخلص بتلات الورد يمكن أن يريح الجهاز العصبي المركزي.
- يخفف من الصداع: استخدام ماء الورد وزيت الورد الأساسي في العلاج بالروائح “الأروماثيرابي” للمساعدة على تخفيف الصداع. وقد يكون هذا بسبب تأثيرات إزالة التوتر التي تمت مناقشتها أعلاه. وقد وجدت إحدى الدراسات في المكتبة الوطنية للطب أن بخار ماء الورد يمكن أن يهدئ الصداع. وهناك خيار آخر هو وضع كمادات من ماء الورد المغلي على الرأس لمدة 45 دقيقة للحصول على نتائج إيجابية.
- خصائص مضادة للشيخوخة: غالبا ما يوجد ماء الورد في منتجات التجميل التي تهدف إلى تقليل التجاعيد، وهذا لأنه قد يكون له بالفعل تأثيرات مضادة للشيخوخة، إضافة إلى تلطيف البشرة المتهيجة، وقد يقلل من ظهور التجاعيد عند استخدامه موضعيا.
- يخفف من مشاكل الهضم: في الطب الشعبي، تم استخدام ماء الورد للمساعدة على الهضم وتقليل اضطراب الجهاز الهضمي. ووفقا لدراسة أجريت العام 2008، هناك بعض الأدلة على أن ماء الورد يمكن أن يؤثر إيجابيا في الهضم ويخفف اضطراب الجهاز الهضمي. كما أنه قد يحسن إفرازات العصارة الصفراوية، التي تساعد على عملية الهضم.
الأشكال والجرعات
يمكنك شراء أو صنع ماء الورد بسهولة. ويمكنك وضعه على الجلد موضعيا بمفرده، أو مزجه مع المرطبات أو الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند.
يمكنك أيضا استخدام ماء الورد لصنع شاي ماء الورد. وتعمل هذه الأدوية على تحسين الترطيب، وتوفير فوائد للبشرة، وعلاج الضائقة الهضمية، وتهدئة التهاب الحلق.
كيفية استخدامه
يمكنك شراء ماء الورد أو صنعه بنفسك. بمجرد الحصول عليه، هناك عدد من الطرق المختلفة التي يمكنك استخدامها، بما في ذلك ما يلي:
- استخدمه كمنظف للوجه أو تونر. فما عليك سوى شطف وجهك بماء الورد بعد غسله بغسولك العادي.
- استخدمه في وصفات مثل شاي الكركديه المثلج بماء الورد.
- اصنع رذاذ ماء الورد عن طريق إضافته إلى زجاجة رذاذ. وهذا يمكن أن يخفف من التوتر. ويمكنك رش ماء الورد على معصميك أو وجهك أو حتى على وسادتك.
المخاطر المحتملة
يعد ماء الورد آمنا، ولا توجد مخاطر معروفة لعامة الناس لاستخدامه إما موضعياً أو عن طريق تناوله. لكن الاستثناء الوحيد هو إذا كنت تعاني حساسية تجاه هذه المادة.