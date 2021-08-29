منها تحسين المزاج.. فوائد واستخدامات ماء الورد

سارة الرواشدة

عمان- يتكون ماء الورد من تقطير بتلات الورد بالبخار. وهو مادة عطرية، ويستخدم أحيانا كعطر طبيعي معتدل كبديل للعطور المليئة بالمواد الكيميائية.

تم استخدام ماء الورد منذ آلاف السنين، بما في ذلك العصور الوسطى. ويعتقد أنه نشأ فيما يعرف الآن بإيران. وقد تم استخدامه تقليدا في كل من منتجات التجميل ومنتجات الأطعمة والمشروبات. كما أنه يأتي بالكثير من الفوائد الصحية المحتملة بما في ذلك ما يلي، كما جاء في موقع Healthline”.