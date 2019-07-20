منها تحمل الصدمات.. علامات تميز الموظف الاستثنائي

علاء علي عبد

عمان– في دراسة حديثة شارك بها أكثر من 500 من أرباب العمل الناجحين وطرح عليهم سؤال واحد حول الكيفية التي يستطيعون من خلالها تمييز الموظف الاستثنائي عن غيره من الموظفين، المفاجئ في الدراسة أن أكثرية الإجابات كانت أن أرباب العمل يعتمدون على الميزات الشخصية للموظف لا على مهاراته المهنية.

السبب بأن تلك النتائج مفاجئة أن الشخصية التي تميز كل منا هي عبارة عن صفات تبدأ بالتشكل منذ لحظة ولادتنا، فعلى الرغم من أن مراحل العمر تجعل أشياء كثيرة فينا تتغير، إلا أن أساسيات شخصيتنا تبقى ثابتة إلى حد كبير.

لكن من الأشياء المتغيرة والقابلة للتطور والتي تعد عوامل مهمة في تشكيل شخصية كل منا، الذكاء العاطفي؛ فالمهارات التي لدى من يملك درجة عالية من الذكاء العاطفي عديدة، وعلى الأرجح أن ما اعتبره أرباب العمل (شخصية الموظف) هو في الواقع درجة ذكائه العاطفي التي تلعب دورا في تشكيل شخصيته سواء على المستوى الشخصي أو المهني.

السبب بأن أرباب العمل يفضلون الموظف الذي يملك درجة عالية من الذكاء العاطفي أنه يتميز بالعديد من الصفات التي تخدم بيئة العمل، ومنها: