منها تراكم الصمغ.. أسباب فقدان السمع بأذن واحدة

ليما علي عبد

عمان- يفقد الشخص السمع في أذن واحدة فجأة أو بالتدريج، وتعرف هذه الحالة طبيا بفقدان السمع أحادي الجانب “unilateral hearing loss”.

وتحدث هذه الحالة نتيجة لأسباب عدة مختلفة، وذلك حسب موقع

“WebMD” الذي ذكر في ما يلي بعضا منها:

تراكم الصمغ داخل الأذن

تعمل الأذن على إنتاج الصمغ لتنظيف نفسها وحمايتها. وحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، فهذا الصمغ يزول من تلقاء نفسه، لكن إن لم يحدث ذلك، وسبب انسداد الأذن، فتوجد طرق عديدة لإزالته.

وقد أوضحت “ميو كلينيك”، أنه بإمكان الطبيب إزالة الصمغ الزائد من الأذن من خلال شفطه بأداة طبية صغيرة مقوسة. أما إن كان ذلك الصمغ متصلبا ويصعب إخراجه بالأداة، فعندها قد يضخ الطبيب ماء دافئا في الأذن أو يصف للمريض قطرات أذنية ترطب الصمغ وتلينه.

وفي بعض الأحيان، قد يكون الصمغ متصلبا وعالقا داخل الأذن ما يوجب تدخل أطباء الأنف والأذن والحنجرة، إذ يكون لديهم أدوات أدق بإمكانها إخراج الصمغ في الحالات المعقدة.

انثقاب طبلة الأذن

قد تتمزق طبلة الأذن نتيجة لأسباب عديدة، منها ما يلي: