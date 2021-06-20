منها تراكم الصمغ.. أسباب فقدان السمع بأذن واحدة

ليما علي عبد
عمان- يفقد الشخص السمع في أذن واحدة فجأة أو بالتدريج، وتعرف هذه الحالة طبيا بفقدان السمع أحادي الجانب “unilateral hearing loss”.
وتحدث هذه الحالة نتيجة لأسباب عدة مختلفة، وذلك حسب موقع
“WebMD” الذي ذكر في ما يلي بعضا منها:
تراكم الصمغ داخل الأذن
تعمل الأذن على إنتاج الصمغ لتنظيف نفسها وحمايتها. وحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، فهذا الصمغ يزول من تلقاء نفسه، لكن إن لم يحدث ذلك، وسبب انسداد الأذن، فتوجد طرق عديدة لإزالته.
وقد أوضحت “ميو كلينيك”، أنه بإمكان الطبيب إزالة الصمغ الزائد من الأذن من خلال شفطه بأداة طبية صغيرة مقوسة. أما إن كان ذلك الصمغ متصلبا ويصعب إخراجه بالأداة، فعندها قد يضخ الطبيب ماء دافئا في الأذن أو يصف للمريض قطرات أذنية ترطب الصمغ وتلينه.
وفي بعض الأحيان، قد يكون الصمغ متصلبا وعالقا داخل الأذن ما يوجب تدخل أطباء الأنف والأذن والحنجرة، إذ يكون لديهم أدوات أدق بإمكانها إخراج الصمغ في الحالات المعقدة.
انثقاب طبلة الأذن
قد تتمزق طبلة الأذن نتيجة لأسباب عديدة، منها ما يلي:
- الإصابة بالالتهاب.
- التعرض لصوت شديد العلو، من ذلك أصوات الانفجارات.
- التعرض للضغط العالي، وذلك غالبا ما يكون في الرحلات الجوية عند إقلاع الطائرة أو هبوطها.
- إدخال أجسام غريبة في الأذن، من ذلك أعواد تنظيف الأذنين القطنية.
ويشار إلى أنه ينصح باتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة للوقاية من حدوث الانثقاب، منها علاج الالتهابات سريعا، وسد الأذنين بسدادات خاصة عند توقع التعرض إلى أصوات مرتفعة، وعدم إدخال أي جسم غريب في قناة الأذن.
داء منيير
يعرف داء منيير Ménière’s disease بأنه اضطراب أذني قد يؤدي إلى فقدان السمع، وعادة ما يكون ذلك في أذن واحدة. وتتضمن أعراضه الدوار وطنين الأذن والشعور بامتلائها. تجب استشارة الطبيب بأسرع وقت للتخفيف من المضاعفات طويلة الأمد لهذا الداء.
النمو غير الطبيعي للعظام في الأذن
في حالات نادرة، تنمو عظام الأذن نموا غير طبيعي، ما يسبب فقدان السمع في تلك الأذن. وتتسم هذه الحالة بأنها تتفاقم مع الوقت، وقد تصيب أذنا واحدة أو الأذنين معا.
وعادة ما يصف الطبيب للمصاب الأدوات المساعدة على السمع أو يجري له عملية جراحية لاستئصال النمو الزائد للعظام داخل الأذن. واعتمادا على شدة الحالة، فقد يزرع في أذن المصاب جراحيا أداة مساعدة على السمع.
وأخيرا، فقدان السمع أحادي الجانب هو حالة غالبا ما تكون قابلة للعلاج. لذلك، فتجب استشارة الطبيب فور الشعور بأي إشارة تدل على احتمال الإصابة بذلك، فالعلاج المبكر لأي مرض له نتائج إيجابية.