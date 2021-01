منها خفض السكر.. فوائد لعشبة البابونج

الدوحة- ما أهم الميزات الطبية لنبتة البابونج؟ وكيف يمكن استعماله لتحسين الصحة؟ وما المحاذير؟ ومن الفئات التي لا يناسبها؟

“البابونج” (Chamomile) هو أحد أقدم الأعشاب الطبية التي عرفتها البشرية. ووفقا لـ”المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية-إن سي سي آي إتش” (The National Center for Complementary and Integrative Health-NCCIH) التابع للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، فقد وصف البابونج في الكتابات الطبية القديمة، وكان عشبة طبية مهمة في مصر القديمة واليونان وروما.

وهناك نوعان شائعان من البابونج؛ هما:

– “البابونج الألماني” (Chamomilla recutita).

– “البابونج الروماني” (Chamaemelum nobile).

تحتوي أزهار البابونج المجففة على العديد من مركبات “التربينويد” (terpenoids) و”الفلافونويد” (flavonoids)، التي تسهم في خصائصها الطبية. وذلك وفقا لمراجعة بحثية نشرت في مجلة “موليكولار ميديسن ريبورتس” (Molecular Medicine Reports).

يعد شاي البابونج أحد أشهر أنواع شاي الأعشاب في العالم، ويستهلك منه حوالي مليون كوب يوميا. أكياس شاي البابونج متوفرة في السوق، وتحتوي على مسحوق زهرة البابونج، إما نقيا أو ممزوجا بأعشاب طبية شائعة أخرى.

الخصائص الطبية المحتملة للبابونج:

– الالتهابات: تحتوي أزهار البابونج على 1-2 % من الزيوت المتطايرة بما في ذلك “ألفا بيسابولول” (alpha-bisabolol) و”أكاسيد ألفا بيسابولول إيه آند بي” (alpha-bisabolol oxides A & B) و”ماتريسين” (matricin)، الذي عادة ما يتم تحويله في الجسم إلى “كامازولين” (chamazulene) وفلافونويدات أخرى، التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للالتهاب.

– نزلات البرد: تشير دراسات إلى أن استنشاق بخار مستخلص البابونج كان مفيدا في أعراض نزلات البرد. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج.

– أمراض الجهاز الهضمي: يستخدم البابونج تقليديا للعديد من أمراض الجهاز الهضمي، بما في ذلك اضطرابات الجهاز الهضمي، المغص، واضطراب المعدة، وانتفاخ البطن (الغازات). يعد البابونج مفيدا بشكل خاص في تبديد الغازات وتهدئة المعدة وإرخاء العضلات، التي تنقل الطعام عبر الأمعاء.

– المساعدة على النوم: تم استخدام مستحضرات البابونج مثل الشاي والزيت العطري لعلاج الأرق، ويعد البابونج على نطاق واسع بمثابة مهدئ خفيف ومحفز للنوم. قد تكون التأثيرات المهدئة ناتجة عن احتوائه على الفلافونويد و”الأبيجينين” (apigenin)، الذي يرتبط بمستقبلات “البنزوديازيبين” (benzodiazepine) في الدماغ.

– السكري: تشير دراسات إلى أن البابونج قد يخفف من ارتفاع السكر في الدم ومضاعفات مرض السكري عن طريق تثبيط مستويات السكر في الدم، وزيادة تخزين الغلايكوجين في الكبد؛ لكن هناك حاجة لدراسات إضافية لتقييم فائدة البابونج في إدارة مرض السكري.

– التوتر والقلق: قد يساعد احتساء كوب من شاي البابونج على الاسترخاء والتقليل من اضطرابات القلق، وذلك وفقا لتقرير في دويتشه فيله.-(الجزيرة نت)