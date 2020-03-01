منها عدم مشاهدة الأفلام والمسلسلات.. تدابير لنوم هانئ

الغد– قال البروفيسور الألماني إنجو فروبوزه ‫إنه يمكن مواجهة صعوبات النوم من خلال اتخاذ بعض التدابير البسيطة، مثل ‫ضبط درجة حرارة غرفة النوم بحيث تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

‫وأضاف الأستاذ بجامعة كولن الرياضية- كما نقلت الجزيرة- أنه يمكن التمتع بنوم هانئ ومريح ‫من خلال تصفية الذهن قبل الذهاب إلى الفراش بنحو 30 دقيقة، وذلك بممارسة التأمل أو القراءة.

ومن المهم أيضا عدم ممارسة الرياضة الشاقة مساء، أو تناول وجبات دسمة ‫وثقيلة، مع مراعاة الابتعاد عن مشاهدة الأفلام والمسلسلات ذات الأحداث ‫الدرامية المثيرة.

‫كما ينبغي التخلي عن الأجهزة المحمولة كالهواتف الذكية والحواسيب اللوحية ‫قبل الخلود إلى النوم، نظرا لأن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة يتسبب ‫في تثبيط هرمون “الميلاتونين” اللازم للنوم.