منها فيلم أردني .. 23 فائزاً  في المرحلة الثانية لتطوير المشاريع في صندوق البحر الأحمر 

أعلنت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن انطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة للمشاريع لما بعد الإنتاج والتي تهدف إلى دعم صانعي الأفلام ورواد الثقافة السينمائية في السعودية والعالم العربي وإفريقيا وذلك من أجل تطوير المهارات والخبرات والمساهمة في تحويل الرؤى إلى إبداعات ماثلة على أرض الواقع.

يحث صندوق البحر الأحمر على تقديم الأفكار والرؤى المبتكرة والجريئة التي تعمل على سرد مواضيع متنوعة تساهم في إثراء تجربة المشاهد مع قدرتها على منح الجمهور جرعة من الترفيه.

ويُعنى الصندوق في -مرحلة مابعد الإنتاج – باستقبال فئات الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك الطويلة. أما في مرحلة تطوير المشاريع فإن الصندوق يُعنى باستقبال الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام الوثائقية وأفلام التحريك والمسلسلات.

​​ تلقى المهرجان في المرحلة الثانية لتطوير المشاريع من مسابقة صندوق البحر الأحمر أكثر من 300 طلب للمشاركة، حيث اختارت لجنة التحكيم 23 فيلماً فائزاً.

وذلك بواقع 11 مشروعاً من المنطقة العربية و5 مشاريع من إفريقيا و 7 مشاريع من السعودية. وتميزت الأفلام المقدمة هذا العام بنوعيتها وكفائتها مما صعب على لجنة التحكيم الاختيار.

كما أنه سيحظى كل منها على منح مادية سخية ستصل إلى 25 ألف دولار للفيلم الواحد، إضافة لفرصة عرض الأفلام في حال إنجازها في المهرجان بنسخته القادمة، وذلك أسوة بالسنوات السابقة حيث تم عرض الأفلام الممولة من قبل صندوق البحر الأحمر في الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

تنوعت فئات الأفلام التي فازت في الدعم حيث تم اختيار 13 فيلماً روائياً طويلاً من كل من من ليبيا ومصر والأردن والمغرب والعراق والسعودية ومورتانيا وفلسطين والسودان وألمانيا والسويج وسويسرا وكندا وفرنسا وإيطاليا وغانا..

وعن فئة الأفلام الروائية القصيرة تم اختيار 3 أفلام من السعودية، وعن فئة الأفلام الوثائقية الطويلة تم اختيار 3 أفلام من مصر والعراق وسويسرا وقطر والسويد.

وعن فئة أفلام التحريك تم اختيار فيلماً واحداً من السعودية، وعن فئة المسلسلات فازت 3 من فرنسا والسنغال والمغرب.

ومن ضمن الأعمال العربية المختارة دعم صندوق البحر الأحمر كلاً من الأفلام الروائية الطويلة مثل (ما علينا حرج-كوكب لي لي المزدوج) من السودان وألمانيا، و فيلم (الباصطرديا – ذات مرة في طرابلس) من ليبيا ومصر.

و فيلم (الانهيار) من الأردن، وفيلم (حشيشستان) من فلسطين والأردن والسويد.

ومن ضمن الأفلام السعودية عن فئة الأفلام الروائية الطويلة تم اختيار فيلم (مسألة حياة أو موت) وفيلم (هج لوندرلاند) وفيلم (ليثيوم).

وعن فئة الأفلام الروائية القصيرة تم اختيار كل من فيلم (العين الحمرا)، وفيلم ( بنت الجامعة) وفيلم (جاذرينغ) وثلاثتها من المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة علق الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي الدولي محمد التركي، قائلاً: “ يكمن جوهر عملنا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في العمل على الارتقاء بصناعة السينما المحلية والإقليمية، والدفع بالسينما إلى مستويات جديدة، من خلال خلق فرص تنافسية. وتحقق مسابقة صندوق البحر الأحمر لمرحلة مابعد الإنتاج هذه الرؤية”.

وعن المرحلة الثانية لتطوير المشاريع والفائزين بالدعم قال التركي: “لقد تلقينا أكثر من 300 طلب للمشاركة وهذا إن دل على شيء فهو يدل على الحراك السينمائي الذي باتت تشهده السعودية، لذلك لا أستطيع أن أخفي مدى سعادتي وخاصة بأن نوعية الأعمال التي تلقينها تحمل تجربة سينمائية عميقة ووجهات نظر إبداعية وجريئة تبشر بمستقبل مزدهر لصناعة الأفلام في المنطقة”.

الأفلام 23 الفائزة بالدعم وهي:

الفيلم الروائي الطويل (ما علينا حرج-كوكب لي لي المزدوج) من السودان وألمانيا، من إخراج مروة زين، وإنتاج مايكل هنريكس.

الفيلم الروائي الطويل (الانهيار) من الأردن، من إخراج مي الغوطي، وإنتاج داليا أبو زيد.

الفيلم الوثائقي الطويل (حلم أمريكي) من مصر، من إخراج أمير الشناوي، وإنتاج أحمد عبدالسلام.

الفيلم الوثائقي الطويل (يلّا باركور) من قطر والسويد، من إخراج عرب زعيتر، وإنتاج باسم مولوي.

الفيلم الروائي الطويل (مسألة حياة أو موت) من السعودية، من إخراج فارس المشعري، وإنتاج أنس باطهف

الفيلم الروائي الطويل (هج لوندرلاند) من السعودية، من إخراج مها الساطي، وإنتاج سارة يوسفي.

الفيلم الروائي الطويل (ليثيوم) من السعودية، من إخراج كل من طلحة بن عبدالرحمن وعمرو بن عبدالرحمن، وإنتاج كل من معن بن عبدالرحمن وياسر بن عبدالرحمن ومحمد الغامدي.

فيلم الرسوم المتحركة (قبل أن ترحل) من السعودية واليابان وإندونيسيا، من إخراج كل من رزان الصغير وهلا الهايد، وإنتاج كلاً من أحمد كناني وبشاير عقيل.

الفيلم الروائي القصير (العين الحمرا) من السعودية، من إخراج محمد جستاني، وإنتاج محمد سندي.

الفيلم الروائي القصير( بنت الجامعة) من السعودية، من إخراج وإنتاج علي السرهد.

الفيلم الروائي القصير (جاذرينغ) من السعودية، من إخراج وليد القحطاني، وإنتاج عزيز البراك.

الفيلم الروائي الطويل (الأخوة) من مورتانيا، من إخراج علي سو، وإنتاج سيباستيان أونومو.

الفيلم الروائي الطويل (الملجأ) من المغرب، من إخراج طلال السلحمي، وإنتاج لمياء الشريبي.

الفيلم الروائي الطويل (الحافلة الحمراء في بغداد) من العراق وسويسرا وكندا، من إخراج علي محمد سعيد، وإنتاج عايدة شلايبفر.

الفيلم الروائي الطويل(دجلة) من العراق والسعودية وفرنسا وإيطاليا، إخراج وإنتاج حيدر رشيد.

مسلسل (مسكون) من المغرب، من إخراج هشام العسري، وإنتاج لمياء الشريبي.

الفيلم الروائي الطويل (شيمبو تشيبيري – أغنية الضبع) من زيمبابوي وفرنسا وألمانيا، من إخراج نايشه حسن نياموبايا، وإنتاج إرميا بالانك.

الفيلم الروائي الطويل (المتشردين) من غانا وفرنسا، من إخراج إمارتي أرمار، و إنتاج كل من سيباستيان حسينوت و آيك يموه.

مسلسل (ديمبيت أند أبابا) من فرنسا، من إخراج فيبن إلياس ولدهاوارية، وإنتاج سيباستيان أونومو.

مسلسل(ذا لاست دامل) من السنغال وفرنسا، من إخراج الحسن سي، وإنتاج بيير جولز بوتشي.

ومن الجدير ذكره بأنه سيتم فتح باب التقديم في برنامج صندوق البحر الأحمر لما بعد الإنتاج اعتبارًا من 8 أغسطس 2022، وحتى 22 أغسطس 2022.