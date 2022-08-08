منها ما يمس الأمن الوطني.. التعامل مع 500 حالة أمن سيبراني

أنهى المركز الوطني للأمن السيبراني التعامل مع 500 حالة أمن سيبراني بمختلف التصنيفات منذ بداية العام الحالي، وفق ما أكد مدير المركز بسام محارمة.

وقال المحارمة لقناة المملكة، الاثنين، إن “من الحالات التي جرى إنهائها من المركز ما يمس الأمن الوطني”.

ووقع البنك المركزي الأردن والمركز الوطني للأمن السيبراني، الاثنين، اتفاقية لتعزيز تبادل الخدمات، وتطوير وحدة الاستجابة في البنك المركزي، وحماية أنظمة تبادل المعلومات.

وعرف القانون الأمن السيبراني في الأردن بأنه الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات، والمعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الأمن السيبراني، والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء أكان الوصول إليها بدون تصريح أو سوء استخدام أو نتيجة الأخلاق في اتباع الإجراءات الأمنية أو التعرض للخداع الذي يؤدي لذلك.