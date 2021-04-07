منها مراجعة الطبيب المسؤول.. نصائح لمريض السكري قبل رمضان!

عمّان- لعل سؤال: هل يصوم مريض السكري في رمضان أم لا هو السؤال القديم الجديد؛ إذ يُطرح علينا سنوياً.

والحقيقة أنه لا إجابة قطعية للحالات كلها؛ إذ نعامل كل حالة على حدة، وبحسب نوع السكري، وبحسب ما يرتأيه الطبيب على ضوء الفحص السريري والمخبري. لذا، فإن من يحسم هذه الإجابة هو طبيب السكري لا المريض.

لكن، ثمة نصائح لا بد لمريض السكري من اتباعها، مع ضرورة مراجعة طبيب السكري قبل رمضان؛ لتقييم الحالة ومدى القدرة على الصيام.

وفيما يلي أبرز ما على مريض السكري وضعه في حسبانه خلال شهر رمضان:

– احرص على مراجعة طبيبك لتقييم حالتك الصحية وما إذا كنت قادراً على الصيام بأمان.

– تجنّب تناوُل وجبة إفطار غنية بالسكريات والنشويات؛ لئلا ترفع من نسبة السكر في الدم بشكل مفاجئ.

– تناوَل كميات كافية من الماء منذ الإفطار حتى السحور، وابتعد عن المشروبات السكرية.

– اصنع خيارات صحية في وجباتك، كأن تستبدل القلي بالشوي، وأن تقلّل من الحلويات والأطعمة الغنية بالسعرات.

– احرص على وجود السلطة الخضراء يومياً على مائدة إفطارك، وتناوَل التمر بكمية مدروسة.

– تجنب الإفراط في تناوَل التمر والفواكه المجففة؛ ذلك أنها ترفع من نسبة السكر في الدم.

– لا تهمل ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، واحرص على استشارة طبيبك حول التوقيت الملائم لها إن كنتَ مصاباً بالسكري.

– احرص على القياس المنتظم للسكري خلال ساعات الصيام وبعد الإفطار؛ لتجنب ارتفاع السكري أو انخفاضه.

– استشر طبيب السكري حول إمكانية الصيام في حالتك الصحية، واحرص أن يُعدّل لك جرعات الدواء بحسب ذلك.

– ابتعد عن تناوُل الأطعمة المملحة وتحديداً خلال وجبة السحور؛ لما تسببه من عطش وارتفاع في ضغط الدم.

– احصل على قسط كافٍ من النوم خلال شهر رمضان ولا تفرط في السهر؛ لئلا تصاب بالإرهاق وارتفاع ضغط الدم والصداع.

– تناوَل الفاكهة بطريقة مدروسة، خصوصاً إن كنت مصاباً بالسكري، واستشر طبيبك حول الكمية المناسبة على ضوء حالتك.

– قلّل من تناوُل المشروبات الغنية بالكافيين بعد الإفطار، وابتعد عن تناوُل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

– إن شعرت بأي أعراض لهبوط السكر خلال ساعات الصيام عليك بالإفطار ومراجعة طبيبك بالسرعة الممكنة.

– اطلب من أحد أفراد عائلتك تفقّدك بشكل منتظم خلال ساعات الصيام؛ لمساعدتك في حال هبوط السكر.

– استبدل العصائر بالفاكهة، واحرص أن يكون تناوُلها ضمن الحد المسموح به من طبيبك المشرف على السكري.

– استشر الطبيب المختص حول صيام الأطفال المصابين بالسكري وتفقّد نسبة السكر لديهم كل حين.

– احرص على تناوُل أدوية السكري الموصوفة لك، بانتظام، وتأكد من طبيبك حول تكييف الجرعات والتوقيت.

– تفقّد نسبة السكر في دمك في حال شعرت بالدوار أو الصداع خلال ساعات الصيام.

– احرص على تقسيم وجباتك الكبيرة إلى وجبات صغيرة موزعة منذ ساعات الإفطار حتى السحور.

– لا تجعل طبق الحلوى عادة يومية في رمضان، واحرص على تناوُل الحد الأدنى منها في حال اضطررت لذلك.

– تجنب العصائر الرائجة في رمضان حتى وإن كانت من مكونات طبيعية مثل الخروب؛ لاحتوائها على كمية عالية من السكر.

– إن كنتِ حاملاً ومصابة بالسكري، فاحرصي على استشارة الطبيب المختص للتأكد من مدى أمان الصيام.

– ابتعد عن النشاط البدني المفرط خلال ساعات الصيام، وتأكّد من قياس نسبة السكر في حال شعرت بالإعياء المفاجئ والدوار.

د. رامي سلامة

استشاري السكري والغدد الصماء- البورد الأميركي

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