منهجية المحتوى المخصص من “فتافيت” تحقق عائدات مذهلة



دبي- أعلنت “فتافيت”؛ قناة الطهو العربية الشهيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن النتائج الإيجابية التي حققتها الحملة الترويجية خلال النصف الأول من العام التي اعتمدت فيها نهجاً مخصصاً لإنشاء محتوى خاص بالشركاء من العلامات التجارية البارزة خلال الشهر الفضيل وفي الفترة التي سبقته.

وعقدت “فتافيت” شراكة حصرية لمحتوى إعداد الطعام مع فيسبوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبيل حلول شهر رمضان المبارك. ونصت الشراكة على تقديم فتافيت أكثر من ألفي فقرة محتوى طويلة، بما في ذلك المحتوى الرمضاني المخصص، التي تتوفر عبر خاصية “فيسبوك ووتش”، خدمة الفيديو عند الطلب المضمنة في المنصة.

ويبرز من شركاء حملة فتافيت التجاريين شركة نستله وبوك وبينار ونوتيلا وحدائق كاليفورنيا وأستراليان ميت وفريزلاند كامبينا الشرق الأوسط وفيليبس وفيات، التي حقق كل منها نتائج مبهرة تجاوزت مؤشرات الأداء الرئيسية بفضل عمليات تنفيذ الحملات الإبداعية المخصصة والتي حصدت إعجاب العملاء في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وبهدف تسليط الضوء على القيمة الحقيقة أمام الشركاء التجاريين، قدمت “فتافيت” أكثر من 100 فقرة محتوى برعاية العلامات المشاركة، وتم تصويرها وتسليمها جميعاً في الوقت المحدد على الرغم من القيود المفروضة بسبب “كوفيد 19”.