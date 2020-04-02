منيب المصري يتبرع بمليون دينار لصندوق همة وطن

عمان- قررت مجموعة ادجو ممثلة برئيس مجلس إدراتها منيب رشيد المصري التبرع بمليون دينار لصندوق “همة وطن” الذي اطلقته الحكومة لمكافحة وباء فيروس كورنا المستجد.

وجاء التبرع بحسب بيان للمجموعة اليوم الخميس “ايمانا بدور الشركات الكبرى لدعم الاقتصاد الوطني والشركات الصغرى وتلبية لنداء الوطن”.

واشار البيان الى ان التبرع هو ضمن مجموعة من المبادرات التي قام بها المصري لمكافحة آثار هذا الوباء في المنطقة ومن ضمنها التبرع بمليون دولار لمكافحة الوباء في فلسطين المحتلة.-(بترا)