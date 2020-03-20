“من أجل أردن أكثر صحة”.. مبادرة يطلقها طبيب أردني من داخل الحجر الصحي

منى أبو حمور

عمان – من داخل غرفة الحجر الصحي في البحر الميت، نذر طبيب أردني نفسه لمساعدة المواطن الأردني، من أجل أردن أكثر صحة، مطلقا مبادرته، ومناشدا زملاءه في الوسط الطبي لمساندته ومساعدته.

لم يثبط الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة الأردنية كإجراء احترازي على الأردنيين العائدين إلى أرض الوطن لمواجهة فيروس كورونا من عزيمة الطبيب الأردني، براء أبو نعمة فكرة إطلاق مبادرة “لأردن أكثر صحة”، أثناء وجوده في مدينة أبوظبي، إلا أنه تفاجأ فور وصوله إلى مطار الملكية علياء بفرض الحجر الصحي على جميع القادمين.

وكتب على صفحته على فيسبوك من داخل الحجر الصحي “خلال فترة أسبوعين العطلة انا مستعد بتقديم الخدمة الطبية المجانية لكل من يحتاجها من أطفال وشباب ومسنين في منازلهم”.

“من أجل أردن أكثر صحة”، مبادرة تطوعية أطلقها الطبيب الأردني أبونعمة يقدم من خلالها وزملاءه الأطباء المتطوعين خدمات طبية وعلاجية مجانية لأي مواطن خلال فترة الحجر المنزلي عبر الهاتف أو الوصول إلى بيت المريض إن لزم الأمر.

وبدأ انطلاق المبادرة في كافة محافظات المملكة عند نشر أبونعمة منشورا عبر حسابه على فيسبوك مناشدا زملاءه الأطباء أن يهبوا لنجدة الوطن وتقديم يد المساعدة لجميع المواطنين الأردنيين حتى إنتهاء المحنة، والذين لبوا النداء وتواصلوا معه من جميع محافظات المملكة.

وتهدف المبادرة وفق أبو نعمة إلى توفير أطباء متطوعين لتقديم كشف طبي منزلي أو استشارات طبية عن طريق الهاتف للمواطنين الذين لديهم حالات مرضية، وذلك لتقليل عدد الحالات التي تذهب إلى قسم الطوارئ في المستشفيات، لافتا إلى خطورة توجههم إلى المستشفيات إذا لم تتطلب الحالة ذلك.

لم يكن اختيار الأطباء القائمين على المبادرة عشوائيا، بحسب أبو نعمة، حيث اشترط أن يكون الطبيب مزاولا للمهنة وعضوية سارية المفعول في نقابة الأطباء الأردنيين، لافتا إلى أن الهدف من هذه المبادرة الحفاظ على سلامة وصحة المرضى وكبار السن وتقديم الخدمات الطبية في منازلهم دون أن يضطروا للخروج وتعريض أنفسهم لخطر العدوى.

ويقول أبو نعمة لـ “الغد” أن الفكرة من المبادرة تقليل الخروج من المنازل، حيث يقدم الأطباء المتطوعون الاستشارات الطبية عبر الهاتف وتحديد كمية الأدوية التي يجب أن يتناولها المريض، فضلا عن تشخيص بعض الأمراض البسيطة كالرشوحات العادية ومتابعة مرضى السكري والضغط.

ويؤكد أبو نعمة في حال اشتباه أي أعراض مطابقة للكورونا يتم التواصل مع كوادر مستشفى الأمير حمزة ومستشفى البشير للتعامل مع الحالة، ولا يتم زيارتهم في المنزل حفاظا على صحة وسلامة الكوادر الطبية.

“بالرغم من الحجر الصحي إلا أن المبادرة مستمرة ويتم التواصل مع زملائي الأطباء من خلال مجموعة مخصصة عبر الواتس أب”، لافتا إلى أنه يستقبل أكثر 300 اتصال في اليوم من قبل المواطنين يقوم بدوره بتحويلهم إلى زملائه الأطباء في مختلف محافظات المملكة.

وأشار أبونعمة إلى أن 90 % من المكالمات التي يتلقاها خلال اليوم الواحد معظمها لبث الإيجابية وطئنة الناس ونبذ الإشاعات وتذليل الخوف في قلوب مئلا المواطنين الذين يخافون على صحة أهاليهم وأبنائهم وأصدقائهم.

إلى ذلك، فإن العديد من المواطنين يتواصلون مع أبو نعمة للتأكد من بعض أنواع الأدوية التي تروج لها شركات الأدوية لمقاومة فيروس كورونا، آسفا إستغلالها لخوف الناس وقلقهم رغم أنها لا تفيد أبدا وفق تأكيده للغد.

“الحمدالله استطعت أن أطمئن البعض وأنصحه بعدم شراء الأدوية لكن كثيرين من قاموا بشرائها وكانوا ضحية لإستغلال جشع وطمع بعض شركات الأدوية”.

ويقدر أبونعمة الجهود الكبيرة التي يبذلها زملاؤه الأطباء المتطوعين في كافة القطاعات، في ظل الظروف الحالية، فهم يمضون معظم يومهم في الإجابة على استفسارات الناس ووصول من هم بحاجة إلى كشف، إضافة إلى حرصهم الكبير على المحافظة على سلامتهم وسلامة مرضاهم.

“العديد من المواطنين ساندوني ودعموني في هذه المبادرة”، فهناك من تبرع بتقديم علاج مجاني للمرضى وآخرون قدموا تبرعات مالية لدعم المبادرة، لكنه رفض أي تبرع مادي.

من جهة أخرى ثمنت وزارة الصحة ونقابة الأطباء الأردنيين الجهود التي يبذلها أبونعمة وزملائه الأطباء والدور الكبير الذي يقدمونه للوطن، مبينا أبو نعمة أن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع الوقوف والتكاتف لتخطي هذه المحنة.

التواصل مع الأطباء على الأرقام التالية:

د. براء ابونعمة

0795354074

د. محمود الضميري

0797585213

مدينة الشرق

د. عبد الرحيم سليمان

0797421460

الهاشمي الشمالي

د. ثائر راجي العوابده

0781810530

السلط / لواء قصبه السلط / يرقا و عيرا

د. مالك محمد الخرابشه

0796327278

السلط(قصبة السلط، الرميمين، السحلولية، الزعتري المضري، الحديب، اليزيدية الويسية، السرو، وعين الباشا)

د. معتز الهمشري

0788884850

سحاب

د. احمد بدريه

0788883439

الزرقاء الجديدة

د. يارا بوالصة

0797988697

الكرك

د. تالا الصناع

0797295367

الكرك

د. ايمان الجعافرة

0797820053

الكرك

دكتور محمد المبيضين

0796907970

الكرك

د.سجى الضمور

0792881613

الكرك

د. سامر الابراهيمي

+962796100353

اربد

د. محمد الصوري

طبربور

0798679942

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