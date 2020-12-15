من أجل تواصل أكثر فعالية مع الآخرين.. اتبع هذه الطرق

علاء علي عبد
عمان- يصعب على الإنسان العيش لفترات طويلة من دون التواصل مع من حوله، فحتى الأشخاص الذين يتسمون بالانطوائية لا تعني انطوائيتهم الابتعاد الكلي عن التواصل مع الآخرين وإنما يقللون هذا التواصل لأقصى حد.
لكن من المهم أن ندرك أن هناك بعض الثوابت التي ينبغي علينا مراعاتها في سبيل أن يكون تواصلنا مع الآخرين فعالا بالطريقة التي نتمناها:
- التواصل دون وجود حاجة ملحة: يجد البعض صعوبة بالغة في التواصل مع الآخرين في أوقات لا تدعو الحاجة للتواصل أصلا، وهذا يعد أحد أهم أخطاء التواصل الذي يتمثل بكونك لا تتذكر الآخرين إلا في حال احتجت لمساعدتهم حتى وإن كانت تلك المساعدة مجرد الفضفضة لهم. لذا، احرص على أن تتواصل مع شخصين أو 3 من دائرة معارفك أسبوعيا، وذلك لمجرد الاطمئنان عليهم، فهذا الأمر يظهر اهتمامك بالعلاقة التي تربطك بهم ويسهل عليك أن تتواصل معهم عندما تدعوك الحاجة لهذا.
- التواصل لا يكون من باب “رفع العتب”: هل سبق وأن شاركت بحديث ما ولاحظت أن أحد المشاركين في الحديث يتكلم بشيء من اللامبالاة بشأن الموضوع المطروح؟ الواقع أنه من السهل جدا التعرف على مثل هذا الشخص الذي يشارك فقط من باب “رفع العتب”، لكن احرص على أن لا تكون هذا الشخص. هذا يتطلب منك أن تشارك حديثك مع أشخاص تهتم لشأنهم ولو بقدر قليل.
- الضعف في بعض الجوانب صفة لا تدعو للخجل: يتجنب البعض من التواصل مع الآخرين خوفا من الخوض بمواضيع تظهر ضعفهم. لكن اعلم أن الضعف ليس ذلك الشيء الذي يدعو للخجل، فجميعنا نملك نقاط ضعف، وليس عيبا لو ظهرت بحديثنا بما أننا نملك الكثير من نقاط القوة أيضا. اعلم دائما أن ضعفك لا ينفر الناس منك، لكن تظاهرك الدائم بغير ما تشعر سيجعلهم يلاحظونك وستكون ردة فعلهم إما بالنفور فعلا، أو بتوقع أن لديك شخصية ضعيفة لا مجرد نقطة ضعف.
- الإنصات الجيد مفتاح النجاح بالتواصل مع الآخرين: ما من شك أن تمتع المرء بالثقة بالنفس يعد شيئا إيجابيا، لكن المبالغة بهذا الأمر يجعل المرء يبدو مغرورا ومنفرا! إجابات لكل الأسئلة التي يتم طرحها وآراء بكل موضوع يتم بحثه ليس سبيلا ناجحا للحفاظ على العلاقات الاجتماعية. لذا احرص دائما على أن تنصت للطرف الآخر واجعل إنصاتك وسيلة لمساعدتك على فهم وجهة نظر الطرف الآخر وليس مجرد تركه يتحدث حتى تحضر الرد المناسب له.