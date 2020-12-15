من أجل تواصل أكثر فعالية مع الآخرين.. اتبع هذه الطرق

علاء علي عبد

عمان- يصعب على الإنسان العيش لفترات طويلة من دون التواصل مع من حوله، فحتى الأشخاص الذين يتسمون بالانطوائية لا تعني انطوائيتهم الابتعاد الكلي عن التواصل مع الآخرين وإنما يقللون هذا التواصل لأقصى حد.

لكن من المهم أن ندرك أن هناك بعض الثوابت التي ينبغي علينا مراعاتها في سبيل أن يكون تواصلنا مع الآخرين فعالا بالطريقة التي نتمناها: