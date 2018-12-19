من أستراليا.. مع التحية!

شعرت بعض الأطراف العربية بالطعن من قرار أستراليا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. الإدانات القليلة التي خرجت جاءت كما لو أنها عبرت عن مفاجأتها من القرار الذي يمثل خروجا عن الإرادة الدولية.

الطرفان المعنيان بصورة مباشرة بالموضوع، هما الأردني والفلسطيني، وقد أصدرا إدانات مباشرة للقرار، بينما اكتفت أطراف أخرى بالبيان الذي أصدرته جامعة الدول العربية.

ورغم الاعتراف، إلا أن أستراليا قررت إرجاء نقل بعثتها الدبلوماسية إلى القدس إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. ولكن ذلك يحتم علينا أن نضع في الحسبان أن خطوات مثل هذه تمتلك احتمالات عديدة من دول أخرى يمكن أن تخضع للضغوط الأميركية وتوافق على الاعتراف، وأيضا على نقل بعثاتها الدبلوماسية.

هناك أطراف “رخوة” لا تضع ضمن خياراتها إغضاب واشنطن، وترتبط معها بمصالح استراتيجية ستغلبها بالتأكيد على مصالحها مع العرب، والذين لم يعودوا يشكلون كتلة كما كانوا في السابق. صحيح أنها دول هامشية ليس لها تأثير يذكر في السياسة العالمية، ولكن إسرائيل تعتبرها لبنة أساسية في تسجيل الأحقية لها بالمدينة المقدسة، وعلامة على شرعية مزعومة تدعيها. بينما واشنطن تحتاج إليها للادعاء بأن تأثيرها ما يزال قائما على دول العالم.

في المحصلة النهائية، هناك احتلال قائم في القدس، وسواء اعترف العالم بها عاصمة لإسرائيل أو قال إنها مدينة محتلة فإن ذلك لن يغير في هذا الواقع شيئا يذكر. إن ما يغير من هذا الواقع فعلا هو أن تعود القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى، وأن يلتزموا بإيجاد حل نهائي لمعاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال.

قبل عقود قليلة، كنا نقول “فلسطين من البحر إلى النهر”، واليوم نرتضي بنوع كبير من الموضوعية المرحلية التي نطالب من خلالها بتجنيب الفلسطينيين جرائم الاحتلال اليومية، سواء بالضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة المحاصر.

العرب الذين نسوا قضية فلسطين بعد أن غرقوا بمشاكلهم الداخلية وصراعاتهم البينية، مطالبون بقليل من الالتزام الأدبي، وأن لا يتركوا الفلسطينيين وحدهم أمام وحشية الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا بعد تحييد الدول العربية الرئيسية؛ مصر والعراق وسورية.

اللاعبون الأساسيون في المنطقة العربية يتوجب أن يدركوا خطورة إسقاط القضية الفلسطينية، ليس على الفلسطينيين وحدهم، بل على جميع الدول العربية جميعها، فاستتباب الأمر للكيان الصهيوني داخل الأرض الفلسطينية سيفتح شهيته على مزيد من الأراضي العربية، كما أن ما تسمى “صفقة القرن” لا تترك دولة عربية إلا وتطالها، سواء بالتوطين أو اجتزاء الأرض أو التمويل الضخم.

فلسطين ينبغي أن تعود إلى واجهة الأهمية كقضية عربية مركزية. ومن دون ذلك سنخسر كثيرا، إذ أن منطقتنا لن تعرف الاستقرار ما دامت القضية معلقة، وما دام الفلسطينيون في العراء بلا أي غطاء عربي.