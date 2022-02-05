من أين تأتي دهون البطن؟

لعل الدهون الحشوية المتراكمة في أعماق البطن والملتفة حول الأعضاء الحيوية، أكثر ما يزعج الناس عادة ومن يرغبون بأجسام مثالية، إلا أن كثيراً منا لا يعرف معلومات عنها.

فخطر تلك الدهون مثلا يأتي في أنها تسبب مشاكل صحية كبيرة مثل السرطان والسكتة الدماغية وارتفاع الكوليسترول وغيرها، وهناك طرق مختلفة لتفاديها وفقاً لما أشار إليه مدرب الأداء والصحة مؤسس “Mind In Muscle Coaching” المعتمد من NASM كيث هودجز.

البطن والأمعاء

فقد أوضح أن الدهون الحشوية والتي تعرف باسم الدهون النشطة، هي تلك المخزنة في تجويف بطن الشخص المحيطة بالمعدة والكبد والأمعاء.

ونظرا لوجودها في أعماق أجسامنا، فإنها لا تظهر دائما بوضوح ويمكن أن تخدع الناس فيعتقدون أن صحتهم جيدة.

إلا أنها عملياً تزيد بشكل فعال من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وأمراض القلب والسكري من النوع 2 والنقرس والسكتة الدماغية والثدي وسرطان القولون والنوبات القلبية وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون والعقم.

الحل

والحل لمكافحتها يكمن بالاعتماد على نمط مستقر من الحياة، يتمثل بنظام غذائي صحي، وبرنامج رياضي كاف لزيادة التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية، والابتعاد عن الإجهاد من أجل إدارة مستويات التوتر المزمن والذي سيكون عبر الانخراط في نوع من النشاط البدني لإفراز الإندورفين.

كذلك فإن جلسات التأمل والتنفس تساعد تماماً على تعويض المشاعر السلبية التي يمكن أن تؤدي إلى آليات تأقلم غير صحية بسبب الإجهاد المزمن.

والأهم من كل ذلك الابتعاد عن السكر، حيث يشرح هودجز، أن الكثير من السكر المعالج والمضاف في الطعام الذي تتناوله والمشروبات التي تشربها يمكن أن يؤدي إلى الدهون الحشوية.

ومعه شرب الكحول، والإهمال في تناول الألياف والهامة جداً لمحاربة الأمراض، وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف العدس والخضروات والفاكهة والمكسرات والبذور والفاصوليا.

يذكر أن الدراسة تعدك حال الالتزام باتباع هذه الخطوات، فإنه ستودع الدهون حول البطن والحشوات وما إلى ذلك حتماً.