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“من أجل ابنائنا” مبادرة لتعويض طلبة التوجيهي في مادبا

منذ ساعتين

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عمان – الغد – تحت شعار ” فزعة للوطن” اطلقت فعاليات شعبية وتطوعية في محافظة مادبا، مبادرة تعليمية بعنوان “من اجل ابنائنا الطلبة” لتعويض طلبة التوجيهي، في مواد: الفيزياء، الرياضيات، اللعة الانجليزية، والاحياء، واللعة العربية، ما فاتهم بسبب اضراب المعلمين.

وقامت بتنفيذ المبادرة: جمعية منتدي شباب مادبا للثقافة، بالتعاون مع مراكز الاميرة بسمة للتنمية البشرية

وهيئة شباب كلنا الاردن.

ولاقت المبادرة استحسان المواطنين، وتطوع لتنفيذها عدد من المعلمين المتقاعدين والعاملين، وابناء المجتمع المحلي والجامعات.

ويتلقى الطلبه الدروس في الفترتين الصباحية والمسائية في قاعة جمعية منتدى شباب مادبا الثقافي. وتعتبر من اولى المبادرات الشعبية، وتشهد المبادرة اقبالا متزيدا من طلبة التوجيهي.

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