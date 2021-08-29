من البيت الأبيض عبر أفغانستان حتى طهران..

يديعوت آحرونوت

من ناحوم برنياع 29/8/2021

شاء القدر وتقرر اللقاء بين بينيت والرئيس بايدن في اليوم الاصعب في رئاسته. قبل نصف ساعة من خروج القافلة المحروسة الى البيت الابيض شغل “إرهابي انتحاري حزامه الناسف” عند بوابة مطار كابول. تأجل اللقاء مع بينيت 24 ساعة، التأجيل أتاح لقيادة الادارة التركيز على ما يجري في افغانستان ولكنه لم يحرك بملمتر متر واحد جدول الاعمال.

الرجل الذي التقاه بينيت في الغداة في البيت الابيض يقاتل في هذه اللحظة بأسنانه على نجاعة رئاسته، على قوة حيويته. على الورق تبقى له ثلاث سنوات ونصف على الاقل. اما على الساحة السياسية فيحتمل الا يكون له اكثر من سنة. الحدثان اللذان يهددانه هما افغانستان والكورونا. في الافق يده قصيرة في معالجة الهجرة غير القانونية من المكسيك، والتعديلات التشريعية التي تحسن وضع الجمهوريين قبيل الانتخابات الوسطى في السنة المقبلة. سبعة اشهر فقط مرت منذ دخل بايدن البيت الابيض. في العالم رافقوا دخوله بتنفس للصعداء، على أمل بفترة ترميم بعد أربع سنوات ترامب. النوايا كانت طيبة أما البشارة فأقل طيبة.

خيرا كان لبايدن أن يلتقي، في ختام اسبوع قاس، زعيم دولة في الشرق الاوسط داعمة بلا جدال للولايات المتحدة وتسعى لأن تحتمي بظلها. ولكنه يعرف أن بينيت لا يمكنه أن يساعده. في الصراع على صورته الجماهيرية لم يكن للقاء معنى. يمكن للقاء أن يفرح الاسرائيليين، يمكنه ان يغيظ العرب وان يقلق محافل الحكم في ايران، ولكنه ينعقد في هوامش الهوامش لجدول الاعمال الاميركي.

بالتوازي استقبل الزعيمان وسائل الاعلام وهما يجلسان على الكرسيين الصفراوين في الغرفة البيضاوية، المضيف من اليسار والضيف من اليمين، تذكير بأن هذا الصيف الرهيب كفيل بان ينتهي قريبا وسيعود الشتاء. بدا بايدن في اللقاء شيخا كبيرا، صوته كان ضعيفا، عيناه منطفئتان. مصدر سياسي كبير في حاشية رئيس الوزراء قال بعد ذلك انه في اللقاء الثنائي كان بايدن حادا ومركزا ومسيطرا على نحو عجيب بكل التفاصيل. انطباعاته اهم من انطباعاتي. اللقاء الثنائي استغرق خمسين دقيقة، ضعف ما كان مخططا له. وبين الحين والآخر كانت تدخل احدى المساعدات للغرفة وتذكر الرئيس بأنه ملزم بان ينتقل مع الضيف الى الغرفة البيضاوية حيث تنتظر وسائل الاعلام. اما بايدن ففضل مواصلة الحديث الثنائي.

ماذا يعني هذا؟ ليس كثيرا. قد يكون بايدن احتاج لمزيد من الوقت كي يبرر رأيا عن رئيس الوزراء الشاب من اسرائيل. لعله اراد ان يفهم على نحو افضل ماذا سيفعل بينيت في المسألة الايرانية، لعله كان تعبا من لقاءات كثيرة في الصباح، قبل اللقاء مع بينيت، جلس مع عصبة كبيرة من الجنرالات، في نقاش اضافي عن الوضع في افغانستان.

كل رؤساء الوزراء يطورون منظومة علاقات شخصية مع الرؤساء في البيت الابيض. خيرا كان ام شرا، هذا مصير زعيم دولة تسير في الفلك، صغيرة، ذات رأي وراكلة. يمكن البدء من جيمي كارتر الذي مقت مناحيم بيغن، او ببوش الاب الذي غضب من اسحق شمير وعاقبه ولكنه قدره ايضا؛ او كلينتون، الذي بدأ مع رابين في لقاء رهيب، عشية انتخابه رئيسا وواصل في علاقات ثقة شبهت بالعلاقات بين داود وابن اخيه، بين الاخ الاكبر – رابين – والاخ الفتي؛ بوش الابن، الذي اعجب بأرائيل شارون كبطل حرب، كرمز؛ بوش الابن الذي رأي بايهود اولمرت صديقا. عندما التقينا شمعون شيفر وأنا مع بوش، في ختام ولايته، عرض علينا بفخار الصورة التي التقطها مع اولمرت، الظهر الى الظهر يفحصان من هو الاطول. وكانت الصورة معلقة في الرواق، في الطريق الى الغرفة البيضاوية؛ او نتنياهو، الذي رأى فيه رئيسان ديمقراطيان كلينتون واوباما خليطا من فائض الاميركية وفائض الوقاحة الاسرائيلية، ما كان يمكنهما معه وما كان يمكنهما بدونه، ودونالد ترامب، الذي سلم سياسته في الشرق الاوسط في يد نتنياهو، كل ما تريد باستثناء الحرب وانتهى بنبرة مريرة، غاضبة. في نظر ترامب، كل من اعترف بنتائج الانتخابات في اميركا هو ناكر للجميل، خائن، انتهازي.

هل تبنى بايدن بينيت الى قلبه؟ هل يقدره شخصيا؟ لا ادري. المؤكد هو ان ادارة بايدن معنية بان تستثمر في الحكومة الحالية. فهي مهمة لها، كشريكة في الخطوات في المنطقة وكذا كمثيرة مشاكل محتملة، حكومة من المهم ابقائها قريبا. بايدن يتنفس سياسة. فهو يفهم جيدا معنى العيش في ائتلاف هش، كثير الاطراف.

المسألة الفلسطينية هي مثال جيد. في المحادثات التمهيدية للزيارة فعل رجال بينيت كل ما في وسعهم كي يوضحوا لرجال بايدن لماذا ينبغي لهم أن يلجموا قدر الامكان انتقادهم على سياسة اسرائيل في الضفة، على مواضيع مثل المس بالمدنيين، هدم منازل (المقاومين)، المصادرات، توسيع المستوطنات. كل شكوى اميركية ستولد ضغطا على الجناح اليساري في الحكومة، على نيتسان هوروفيتس وميراف ميخائيلي وزملائهما. اعضاء حزب قدامى سيرفعون الهواتف: ماذا، أنتم اكثر يمينيين من رئيس الولايات المتحدة؟ والنتيجة ستكون أزمة داخلية في الحكومة. وعليه، في اثناء الزيارة كان النقد على اسرائيل في المسألة الفلسطينية طفيفا، ليس اكثر من ضريبة لفظية لليسار في الحزب الديمقراطي. فالبيت الابيض كرر دعم بايدن لحل الدولتين ودعا الى الامتناع عن اعمال مثيرة للتوتر تساهم في احساس انعدام النزاهة وتمس بالمساعي للوصول الى الثقة”.

بشكل عملي إدارة بايدن لن تكافح سياسة الوضع الراهن لبينيت: القنصلية العامة في القدس ايضا، عمليا السفارة لفلسطين، التي أعلنت الادارة علنا عن استئناف عملها لن تعود للعمل في المستقبل القريب. وهي ستغرق في المتاهات الدبلوماسية.

توجد مواضيع اخرى تحتاج الى العلاج: علاقات اسرائيل – الصين، مثلا. النقد على اسرائيل سمع بنبرة طفيفة، ملجومة، ولكنه لم يختفِ. ودور قطر في المسيرة مع الفلسطينيين، والانسحاب الاميركي من العراق ومن سورية سيستمر رغم ان بينيت شرح لبايدن كم هذا سيئ وخطير للمنطقة.

السؤال الاكبر بين اسرائيل والادارة هو ايران. بينيت يعود الى البلاد دون بشرى – اذا كانت توجد بشرى فهي تبقى خفية، كجزء من الحديث الذي اجراه مع بايدن ثنائيا. بايدن وبينيت قالا علنا انهما لن يسمحا لإيران بالوصول الى النووي. بايدن اضاف: “نحن نجرب أولا القناة الدبلوماسية. نرى الى أين تأخذنا. اذا فشلت الدبلوماسية سنكون مستعدين للتوجه الى خيارات اخرى”.

بينيت اراد ان يسمع في هذه الجملة استعدادا من بايدن لأن يأمر بعمليات عسكرية اميركية بمشاركة اسرائيلية او بدونها.

لقد آمن نتنياهو بان الخليط بين العقوبات الاقتصادية الاميركية والنشاطات السرية سيدفع النظام الايراني الى الانهيار. لقد أخطأ: سياسته سرعت عمليا التقدم الايراني نحو القنبلة. اما بينيت فيؤمن بكثافة العمليات الاسرائيلية والاميركية ضد ايران بحيث تستنزفها وتوقف التقدم الى النووي. ليس ضربة واحدة وانتهينا، ليست دراما: طعنات صغيرة.

هل هذا ما سيوقف التحول النووي لايران؟ من الصعب أن نرى كيف. الايرانيون يفهمون بان الخيار العسكري ليس حقا على الطاولة. وهم في الطريق الى مكانة دولة حافة، مع كل الحصانات التي يعطيها الامر لدول مثل باكستان وكوريا الشمالية.

الاسم نتنياهو، هكذا قال لنا مصدر كبير في الحاشية، لم يصدر في اللقاء في البيت الابيض، ولا في اللقاءات مع كبار رجالات الادارة في الاربعاء الماضي. نتنياهو، مثل اللورد وولدمورت في كتب هاري بوتر، هو الرجل الشرير الذي لا يذكر اسمه. فسياسة نتنياهو الكيدية في عهد رئاسة اوباما واعتماده على الجمهوريين وعلى ترامب خلفت جراحا مفتوحة. بينيت وعد بتغيير: بدلا من المواجهات، التنسيق؛ بدلا من النقد محاولة الوصول الى تفاهم في اتصالات هادئة. في البيت الابيض تطلعوا لحكومة اسرائيلية متصالحة. السؤال هو اذا ما كان الطرفان سيفيان بالوعد عندما يصلان الى القرارات.