من البيت … “الدي جي” رجا يقيم حفلا بمرافقة حسين السلمان الليلة

إسراء الردايدة

عمان – لأن الموسيقى غذاء الروح ولها القدرة على اختراق كل الحواجز لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي جعلتنا نمكث في المنزل في حظر التجول المرتبط بجائحة فيروس كورونا، وجد الدي جي والموسيقي رجاء قمر طريقته الخاصة لكسر هذه الجمود من خلال بث الموسيقى من منزله عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

الاسم الذي يشتهر به هو ” رجا يا رجا”، يعزف كل أسبوع من منزله ملتزما بقرار حظر التجول والحجر المنزلي لكنه لم يتوقف عن بث الفرح والبهجة وهو يعزف على معداته الخاصة ليشارك الجميع ويخفف عنهم.

يقول رجا الذي يقيم غدا حفلا مباشرا مع الفنان حسين السلمان من غرفة المعيشة من منزله ” مسؤوليتي كفنان هي نثر البهجة والفرح ومما لا شك فيه أن للموسيقى سحر وتأثير على الجميع”.

ويضيف رجا:” الأمر بدأ بحفلة بسيطة دعما لأصدقائي الذين تأجل حفل زفافهم بسبب الحظر، وتحول لجمهور ضخم يتابعني ويطلب المزيد”، ليتنقل في عالم افتراضي وجمهور من خلف الشاشة يشاهده حتى بلغ حضور الحفلة الواحدة ما يقارب 30 الفا.

الدي جي رجا يلعب الموسيقى بروعة وينسق الأغاني بطريقة تدفع الكل للتفاعل معها دون توقف، يلفت إلى أن مشاركته يوم غد مع الفنان حسين سلمان تأتي دعما للمواطنين الملتزمين في منازلهم حماية ووقاية وتقيدا بالتعليمات حتى انتهاء هذه الأزمة، مؤكدا على أن دوره مرتبط بمسؤوليته الاجتماعية وحبه للفرح والموسيقى.

ويرافق رجا عادة في العزف على الطبلة بشار حداد كثنائي يفيض بالحماس وهما يعزفان ببراعة ألحانا وموسيقى جميلة، يكون فيها تفاعل الجماهير بطلب المزيد.

وتكمل الفكرة الجهود في التغلب على الضغوط التي فرضها الحظر، لتحل الموسيقى كبديل للترفيه والتفاعل والتواصل أيضا وإن كانت من وراء شاشاتنا لكنها قادرة على كسر كل الحواجز والوصول للقلوب وتنثر الفرح والبهجة وتطلق العنان لضحكات وحتى تدعو للرقص على أنغامها.

ويتوقع رجا أن تكون حفلته بمرافقة الفنان حسين السلمان ناجحة وقد تمتد لساعات أيضا.

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